Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nog maar twee races te gaan met het voor hem zo vertrouwde Mercedes. Na dit seizoen komt er een einde aan de twaalfjarige samenwerking en verruilt de Brit Brackley voor Maranello en George Russell voor Charles Leclerc. Red Bull-adviseur Helmut Marko twijfelt nog over het nieuwe Ferrari-duo. Wordt het een ‘harmonieuze’ samenwerking of breken ze straks de tent af?

Na een rampzalige GP in São Paulo kon Lewis Hamilton tijdens het raceweekend in Las Vegas weer lachen. De Britse oudgediende kwam na George Russell over de streep en completeerde een één-tweetje voor Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko – die de vierde titel voor Max Verstappen mocht vieren – toonde zich bezorgd over de snelheid van de Duitse renstal. Het feit dat Hamilton volgend jaar naar Ferrari verkast, stelt hem evenmin gerust.

Leclerc versus Hamilton?

“Mercedes hoeft alleen maar wat constanter te worden”, reageerde Helmut Marko tegenover het Oostenrijkse OE24. De 81-jarige man uit Graz hoopte vooral dat het één-tweetje in Las Vegas geen voorbode is voor het aankomende seizoen. “We hadden dit weekend natuurlijk met speciale omstandigheden te maken vanwege de lage temperaturen”, benadrukte hij. “Daarom moeten we nog maar zien of Mercedes ook in de laatste twee races kan presteren. Om eerlijk te zijn, verwacht ik dat niet.” Marko gunt titelhouder Max Verstappen bovendien ook nog wel een zege in 2024. “Laten we hopen dat we nog wel één race kunnen winnen.”

De Red Bull-adviseur was overigens niet verbaasd dat Russell vóór zijn teamgenoot eindigde in Las Vegas. “Russell was het hele jaar al dominanter dan Hamilton”, legde Marko uit. “Al denk ik dat nog steeds dat Ferrari volgend jaar de sterkere line-up heeft. Dat gezegd hebbende, ben ik wel benieuwd of dat een hele harmonieuze bedoening gaat worden.” Charles Leclerc liet tijdens de GP van Las Vegas al zien dat hij fel uit de hoek kan komen. Nadat Carlos Sainz hem passeerde en van het podium stootte, schold hij Ferrari de huid vol.

