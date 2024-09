Ook Helmut Marko schaart zich achter Max Verstappen naar aanleiding van de straf die de Nederlander kreeg voor zijn taalgebruik tijdens een persconferentie. De FIA oordeelde dat het grove taalgebruik een slechte invloed zou kunnen hebben op jonge Formule 1-fans. Marko verdedigt zijn coureur en benadrukt dat de situatie ook een positief effect kan hebben op de jongste kijkers.

De FIA legde Verstappen tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf op voor het gebruik van het woordje ‘fucked‘ tijdens een officieel persmoment. Uit protest ‘boycotte’ de Red Bull-coureur alle persconferenties die daarna volgden. Later gaf hij aan dat hij door ‘dit soort domme dingen’ twijfelt aan zijn toekomst in de Formule 1.

“Als je niet jezelf kunt zijn of met dit soort onzin te maken krijgt, begin ik wel te twijfelen,” aldus de regerend wereldkampioen. “Ik zit nu in een fase van mijn carrière waarin je je hier niet constant mee wilt bezighouden. Op deze manier hoef ik niet door te gaan met de sport.” Helmut Marko sprong bij en legde uit hoe Verstappen in deze situatie een ‘positieve invloed’ kan hebben op de jeugd.

“Max (Verstappen, red.) staat achter zijn waarden,” zei Marko tegen het Duitse F1-insider. “Hij kan het niet zomaar negeren als hij het gevoel heeft dat hij oneerlijk wordt behandeld, en hij spreekt zich daarover uit. Dit kan ook worden geïnterpreteerd als een positieve invloed op jongeren. ‘Blijf altijd trouw aan je waarden’, zou de boodschap kunnen zijn.”

