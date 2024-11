Helmut Marko is vol lof over coureur Max Verstappen. Na vier maanden zonder overwinningen mocht de Nederlander in São Paulo weer naar de bovenste trede van het podium klimmen. Een welverdiende overwinning voor Verstappen, die een masterclass in rijden in de regen gaf. Ook titelrivaal Lando Norris liet hij ver achter zich. “Het kampioenschap is binnen handbereik,” aldus Marko.

“Hij reed in zijn eigen wereld,” zei een enthousiaste Helmut Marko tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Toen Max (Verstappen, red.) vrije lucht had, vloog hij. Zijn inhaalacties waren bovendien sensationeel opgezet.” Verstappen reed van de zeventiende naar de eerste plaats op Interlagos, in een race die geteisterd werd door zware regenval en de bijbehorende onderbrekingen. Eén keer kwam de safety car naar buiten, puur omdat het asfalt simpelweg te nat werd.

‘Ongelofelijke wagenbeheersing’

“Toen er te veel regen viel, smeekte Verstappen om de race te stoppen,” legde Marko uit. “Ik begrijp niet waarom er toen alsnog twee ronden geracet werden, maar Max leek het niets te deren – hij demonstreerde gewoon waarom hij de beste is. Ik denk dat het ook nog eens de juiste reactie was op alles wat er de laatste tijd gebeurd is.” Verstappen kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen vanwege zijn agressieve rijstijl, vooral in de Britse media, waar hij veel kritiek kreeg.

“Verstappen heeft zo’n ongelofelijke wagenbeheersing, vooral in de regen,” voegde Marko eraan toe. Hij benadrukte dat Max’ vaardigheden hem in staat stellen om grenzen op te zoeken die anderen vaak niet durven te verkennen. “Dat was al het geval in 2016, een vergelijkbare race,” doelde de Oostenrijker op een eerdere editie van de GP van São Paulo. Na zijn triomf deze zondag heeft Verstappen zijn voorsprong in het coureurskampioenschap verder vergroot. “De wereldtitel is nu binnen handbereik,” besloot Marko.

