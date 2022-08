De snelheid zat er altijd vanaf minuut 1 in maar emotioneel moest Max Verstappen in 2014 uiteraard nog stappen zetten. Red Bull topadviseur Helmut Marko zag hem van een kind in een kerel veranderen. “Het was duidelijk dat hij toen als persoonlijkheid moest groeien.”

Het is nu acht jaar geleden dat Toro Rosso zijn nieuwe coureur in Spa officieel voorstelde. De pas 17-jarige Max Verstappen wordt de jongste coureur in de historie van de Formule 1 en mag in Suzuka zijn eerste officiële meters maken tijdens de eerste vrije training. “We hebben er bewust voor gekozen Max in het diepe te gooien”, herinnert Helmut Marko in gesprek met FORMULE 1.

“Suzuka is door een Nederlander ontworpen, dus een circuit voor kerels, hè. Dat was voor Max een aardige uitdaging. Maar ik geloofde dat we met hem iemand hadden gevonden die de nieuwe norm zou worden. En in Suzuka kregen we de bevestiging van wat ik al wist: Max heeft in die training helemaal niets verkeerd gedaan, was vanaf het eerste moment dat hij in een Formule 1-auto stapte competitief.”

Foto: Motorsport Images

Marko was natuurlijk bekend met de hechte relatie met vader Jos Verstappen maar zag deze net als Max verder evolueren. “Op zijn zestiende tekende hij zijn eerste Formule 1-contract. Het was duidelijk dat hij als persoonlijkheid moest groeien. Ik bedoel: hij was nog een kind en je had het overwicht van Jos destijds nog. Maar dat heeft zich eigenlijk parallel ontwikkeld: hoe zelfstandiger Max werd, hoe meer Jos zich terugtrok. In het begin was dat niet altijd een makkelijk proces. Max had twee technische briefings: eerst met het team en daarna met Jos… Dat zoiets niet goed kan blijven gaan, is duidelijk.”

Eenmaal onder de vleugels van vader Jos vandaan, veranderde er qua input weinig. Alleen kwam het nu van Max Verstappen zelf. “Hij heeft relatief snel een eigen mening ontwikkeld en zich in interviews ook heel duidelijk uitgedrukt. Het is een Verstappen, hè. Als iets hem niet bevalt, dan zegt hij dat ook. Dat heeft ons soms, zoals in Mexico bij de stewards, niet altijd geholpen. Maar zo zijn wij. Max is nu 24 en een van de beste verdienende sporters van Nederland, maar dat heeft hem geen spat veranderd. Hij leeft zijn eigen leven en is na zijn eerste wereldtitel rustiger geworden.”

Foto: Motorsport Images

“Zo is het ongeduld om elke ronde op de limiet te willen rijden verdwenen. Hij weet: in de kwalificatie en race moet je snel zijn. Helaas is het niet gelukt de jongste wereldkampioen te worden. Volgens mij komt dat door die wonderbaarlijk snelle motoren van Ferrari in 2019 en dat Mercedes er toen een schepje bovenop gooide, waardoor wij met Honda weer op achterstand kwamen. Anders was hij misschien toen al kampioen geworden. De fouten die hij in het begin maakte, zoals de crashes in Monte-Carlo op dezelfde plek en dat andere hoogtepunt in Austin waar hij een zelfgekozen pitstop maakte, zijn eruit.”

Het is een aspect dat dit jaar al vaak is aangehaald om de klasse van Verstappen te duiden. De eerste wereldtitel heeft hij op zak en alles wat nu komt, is bonus. Het heilige doel is immers bereikt en dat geeft rust. Rust die hij in 2015 nog weleens ontbeerde waarmee er nog weleens foutjes inslopen. “Maar je mag niet meteen alles verlangen”, beseft Marko. “Maar alles ging prima, Max was in het eerste seizoen al buitengewoon.”

‘In Monte-Carlo had hij zijn eerste crash, hij werd daar een beetje geprovoceerd door Grosjean. Als we bij Monte-Carlo blijven: daar is hij later nog twee keer gecrasht. Zelfde bocht, zelfde plek, terwijl we twee keer een auto hadden waarmee we konden winnen. Toen zag ik Max voor het eerst in tranen. Ik was ook teleurgesteld. Als je zo’n goede auto hebt, moet je die niet in de vangrail parkeren. Gelukkig heeft hij ervan geleerd”, aldus Marko, “en is het vorig jaar eindelijk toch gelukt.”