Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert geniet van de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar vindt het jammer dat hun teambazen ‘zo op de voorgrond treden’ door het politieke spel tussen Mercedes en Red Bull. “Het lijkt soms wel een speeltuin.”

Dat vertelt Herbert in gesprek met FORMULE 1 Magazine, reagerend op alle ophef van de afgelopen weken. Dat het er op de baan hard aan toegaat tussen Hamilton en Verstappen, vindt Herbert geweldig. Dat er daarnaast buiten de baan een heel steekspel gaande is tussen Mercedes en Red Bull – met protesten over en weer en teambazen Toto Wolff en Christian Horner die constant bekvechten in de media – stoort hem echter.

Lees ook: Herbert wijst fans terecht na boegeroep: ‘Ben verbaasd dat Nederlanders dit doen’

“Het is onderdeel van het spel”, snapt Herbert het aan de ene kant wel, “maar het moet niet om hen gaan, maar om de coureurs. Dit kampioenschap gaat over Max en Lewis, dat zijn de gladiatoren. Uit het oogpunt van een coureur zou ik het beter vinden als de teambazen wat minder op de voorgrond zouden treden. Het lijkt soms wel een speeltuin”, vindt de Sky Sports F1-analist.

Als voorbeeld wijst Herbert onder meer naar Red Bulls verzoek om Hamiltons straf uit Silverstone te herzien. “Wat had dat nou voor zin? Ik snap heel goed wat ze wilden bereiken, maar het voelde toch een beetje alsof ze bij Red Bull slechte verliezers zijn.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 10 lees je alles over de strijd tussen Hamilton en Verstappen (‘Het Senna-Prost moment van onze generatie’) én de strijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel of bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.