Ook Fernando Alonso stond in Japan versteld van de magistrale poleronde van Max Verstappen. De twee coureurs steunden elkaar al vaker, iets wat ook voormalig FIA-steward Johnny Herbert is opgevallen. De Brit weet wel waarom de Spanjaard zo’n fan is van de Nederlander, en herleidt het vervolgens naar Alonso’s tijd als teamgenoot van Lewis Hamilton bij McLaren.

Max Verstappen verbaasde vriend en vijand met zijn magistrale snelle ronde in Japan. De Nederlander pakte onverwacht de polepositie, en won vanaf deze eerste startplek vervolgens de race op Suzuka. Fernando Alonso prees de Nederlander voor het ‘magische moment’ in Japan. “Dit kan echt alleen hij”, zei de Spanjaard. “Ik denk dat er op dit moment geen andere coureur is die een auto zó ver naar voren kan zetten, veel verder dan die auto eigenlijk verdient.”

‘Verbitterd’

“Ik begrijp waarom Fernando Alonso Max Verstappen zo erg steunt,” vertelt voormalig FIA-steward Johnny Herbert aan PokerFirma. Volgens de analist heeft de steun van de Spanjaard aan de viervoudig wereldkampioen deels te maken met dat hij nooit de teamgenoot van Verstappen is geweest. “Max en Fernando zijn geen teamgenoten geweest, Lewis en Fernando wel.”

Alonso en Hamilton waren in 2007 teamgenoten van elkaar bij McLaren. “Alonso was een tweevoudig wereldkampioen, vol vertrouwen, en op de top van zijn kunnen. Hij verwachtte dat Hamilton als jonge rakker makkelijk te verslaan zou zijn en dat gebeurde niet”, vervolgt Herbert. “Dus dat gevecht schaadde de relatie vanaf dat moment, puur omdat Lewis met een machtige knal binnenkwam en Alonso het niet helemaal naar zijn zin had. Hij is waarschijnlijk nog steeds verbitterd door wat er bij McLaren is gebeurd.”

