Johnny Herbert, FIA-steward en voormalig F1-coureur, is fan van de humor van Max Verstappen. De Brit kon wel lachen om de uitspraken van de Nederlander tijdens het FIA-persmoment in São Paulo, waarin Verstappen de afwezigheid van de Britse pers aankaartte. Volgens Herbert is de scherpte van de Nederlander wat hem tot een wereldkampioen maakt, maar helpt het de drievoudig wereldkampioen niet altijd.

Max Verstappen kreeg na de controversiële race in Mexico, waarin hij meerdere keren Lando Norris op de baan tegenkwam, vooral van de Britse media kritiek op zijn manier van rijden. Damon Hill ging zelfs zover door te zeggen dat Verstappen niet in staat is “om eerlijk te racen”. De Nederlander snoerde echter met zijn krachtvertoning in de regen op São Paulo zijn Britse critici alweer de mond.

Tijdens de FIA-persconferentie na de Braziliaanse race vroeg Verstappen zelfs nog waar “alle Britse pers was gebleven”, toen veel Britse journalisten het persmoment aan zich voorbij lieten gaan. Johnny Herbert, FIA-steward en voormalig coureur, kan wel van Verstappens humor genieten. “Ik hield van Max’ gevoel voor humor tijdens de persconferentie”, vertelt de Brit aan SafestBettingSites. “Hij is zich zo bewust van wat er om hem heen gebeurt. Daarom is Max zo populair. Hij is scherp. Dat moet ook wel, om kampioen te worden.”

Fatsoenlijke vent

Herbert was één van de stewards van dienst in Mexico, en was daardoor medeverantwoordelijk voor de tijdstraffen van Verstappen. De Brit blijft er nog altijd bij dat de acties van de Red Bull-coureur in Mexico in zijn ogen niet konden, maar is onder de indruk van hoe de Nederlander steeds weer boven zich uit stijgt. “Hij krijgt het wel eens moeilijk en helpt zichzelf soms niet, maar in de basis is hij een heel fatsoenlijke vent”, aldus Herbert.

