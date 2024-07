Formule 1-steward Johnny Herbert legt uit waarom Max Verstappen een tien seconden-tijdstraf kreeg in Oostenrijk. Volgens de voormalig Formule 1-coureur kwam Verstappens ‘harde kant’ weer naar boven in het gevecht met Lando Norris. Ook spreekt Herbert lovende woorden uit voor hoe diezelfde Norris niet uitweek voor Verstappen.

Max Verstappen en Lando Norris zorgden met hun rondenlange gevecht om de overwinning in Oostenrijk voor de meeste sensatie op de baan. Na een aantal mislukte inhaalpogingen van Norris op de Nederlander, ging het in ronde 64 helemaal mis. De twee coureurs raakten elkaar, en verspeelden zo allebei hun kans op de overwinning. Verstappen werd door de stewards als hoofdschuldige voor het incident gezien, en kreeg een tien seconden-tijdstraf.

Eén van die stewards in Oostenrijk was voormalig F1-coureur Johnny Herbert. De Brit legt nu uit waarom de Nederlander de tijdstraf heeft gekregen. “Het was de fout van Max”, is Herbert duidelijk in gesprek met Coin Poker. “Hij is een harde racer, en heel erg lastig te verslaan. Hij intimideert iedereen. Dat intimideren is iets wat Lewis [Hamilton], Michael Schumacher, en Ayrton Senna altijd hebben gedaan.”

Verstappen onder druk van Norris

Volgens Herbert heeft Norris het juiste gedaan door niet voor Verstappen te wijken. “Sommigen zeggen dat [Norris, red.] ruimte had om uit te wijken. Maar dat is niet hoe je Max verslaat, of hoe je de Grand Prix wint”, aldus de voormalig F1-coureur. De manier waarop Verstappen de aanval van Norris probeerde af te slaan, verbaasde Herbert ook niet. “Deze aanpak heeft altijd al in het wapenarsenaal van Max gezeten. We hebben het al even niet gezien, omdat hij zo dominant was. Het is interessant om te zien hoe hij reageert onder druk.”

De Brit vindt het goed dat de drievoudig wereldkampioen sinds lange tijd weer door een coureur wordt uitgedaagd. “Lando en McLaren hebben hard gewerkt en nu zie je de eerste haarscheurtjes ontstaan [bij Red Bull, red.]. Max moest weer zijn harde kant naar boven halen, die soms te ver gaat en hem soms in de problemen brengt”, aldus Herbert.

