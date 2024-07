Lando Norris krijgt de wind van voren van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De 81-jarige Oostenrijker is niet gediend van diens boordradio’s tijdens de Grand Prix in Spielberg. De McLaren-coureur deed meerdere, verwoede pogingen om raceleider Max Verstappen voorbij te steken. Ondertussen tierde de 24-jarige Brit tegen zijn ingenieur. “Treurig”, aldus Marko.

Helmut Marko zag hoe Norris na een mislukte pitstop van Max Verstappen poogde om de leiding te nemen in de race. Meerdere inhaalmanoeuvres bleken onsuccesvol, de drievoudig wereldkampioen wist elke aanval perfect af te weren. Norris verloor langzaam zijn geduld en tierde aan een stuk door over de boordradio. “Dat mag niet wat hij doet”, klonk het meermaals. In rondje vierenzestig sloeg het noodlot toe en eindigde Norris’ race in een botsing. Marko dacht er zoals gewoonlijk het zijne van.

“Het was treurig zoals Norris zich gedroeg over de boordradio”, zei de Oostenrijker tegen OE24. “Dit gebeurt nu eenmaal in de Formule 1. We moeten dit gewoon afschrijven als een race-incident, al denk ik dat het Norris was die af en toe een beetje te ver ging.” Heeft dat te maken met een gebrek aan ervaring van de McLaren-coureur? “Absoluut”, aldus Marko.

Norris was achteraf overtuigd van zijn gelijk en eiste dat Verstappen zijn excuus moest maken voor het incident. “Daar schiet je natuurlijk niets mee op”, vervolgde Marko. “Maar ze zullen heus bij elkaar komen voor een gesprek.” De Red Bull-adviseur kon wel onthullen dat de twee ‘vrienden’ niet samen naar huis zijn gevlogen. “Normaal delen ze een vlucht, maar dit keer hebben ze apart gereisd”, zei hij. “Dat zal voor Verstappen lekker rustig zijn geweest.”

