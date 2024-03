Vanaf het moment dat hij bij Red Bull teamgenoot wordt van Max Verstappen is Sergio Pérez al onderwerp van discussie. Desondanks is hij ook dit seizoen nog de teamgenoot van Max Verstappen. Voldoende aanleiding voor een verhaal dat een keer niet over zijn teleurstellende prestaties op de baan gaat, maar over andere – wat minder bekende – kanten van Pérez. Oftewel, het andere gezicht van Checo.

In de Preview Special van FORMULE 1 Magazine belichtten we onlangs een aantal andere aspecten van Sergio Pérez, zoals zijn eigen stichting, zijn politieke betrokkenheid en zijn passie voor voetbal en Club América. En het ging over trypofobie, zijn intense angst voor asymmetrische gaten.

Misselijkheid of angstrespons

In 2017 verklaart Sergio Pérez in een interview dat hij lijdt aan trypofobie, een intense angst voor asymmetrische gaten. Denk hierbij aan gaten in puimsteen, zeepbellen of een honingraat. Trypofobie is een relatief nieuwe term in de medische wetenschap. Volgens onderzoekers kan het kijken naar clusters van gaten bij mensen met trypofobie onprettige reacties opwekken, zoals misselijkheid, duizeligheid of een angstrespons. In een onderzoeksartikel in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science wordt uitgelegd dat het fenomeen gebaseerd is op een hersenreactie, die de vormen associeert met gevaar.

Lees ook: Pérez weet het zeker: Ferrari had ook gewonnen zonder uitvalbeurt Verstappen

Pérez heeft niet verder uitgewijd over zijn fobie. Wel werd er door zijn omgeving enigszins de draak mee gestoken, zoals door zijn team Red Bull. Zo valt op de kanalen van Red Bull terug te lezen dat men vooralsnog geen enkele aanwijziging heeft ontdekt dat ‘Checo’s fobie zich uitstrekt tot een stapel banden of het cluster met draaiknoppen op zijn stuur.’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of bestel hem hieronder online.