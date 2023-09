Jackie Stewart ziet zijn landgenoot Lewis Hamilton in grote problemen in de Formule 1. De drievoudig kampioen denkt dat Hamilton tegenwoordig de honger en vechtlust mist die een kampioen wel nodig heeft. Dat komt volgens Stewart door een gebrek aan uitdaging bij Mercedes.

Na jaren aan de top van de Formule 1 te hebben gestaan, zijn Lewis Hamilton en Mercedes de afgelopen paar seizoenen flink teruggezakt. De laatste keer dat Hamilton een race won, was Saoedi-Arabië 2021. Sindsdien heeft Mercedes ook nog maar één keer weten te winnen. Het is een slechte score van een team dat ooit vrijwel alles won wat er maar te winnen viel.

“Lewis is een van de beste F1-coureurs ooit”, zegt Stewart tegen BILD. “Maar de simpele waarheid is dat hij de afgelopen tien jaar bij Mercedes vrijwel geen enkele uitdaging had. Al die tijd had hij maar één echte concurrent, en dat was zijn teamgenoot. Hij won dat duel altijd, behalve in 2016. Toen verloor hij het van Nico Rosberg. Met alle respect, Rosberg was een goede coureur, maar zeker niet de meest getalenteerde. Maar Rosberg had een bepaalde vechtlust, de absolute wilskracht om kampioen te worden. Lewis heeft dat niet meer. Dat, gecombineerd met dat de auto niet zo goed meer is, betekent dat hij vrij serieuze problemen heeft.”

Achtste titel

De analyse van Stewart volgt kort op het nieuws dat Hamilton zijn contract bij Mercedes nog eens met twee jaar verlengt. Hamilton hoopt overduidelijk dat hij met die verlenging nog een gooi kan doen naar die felbegeerde achtste wereldtitel. Stewart ziet dat echter somber in. “Het hangt ook van Mercedes af. Het is niet onmogelijk, maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren.”

Toch ziet Stewart ook dit jaar weer de bevestiging dat Hamilton nog steeds prima kan racen. De Brit staat momenteel nipt derde en heeft al een aantal keer op het podium gestaan. “Dit jaar is ontzettend leuk om naar te kijken”, oordeelt Stewart. “Goed, het kampioenschap is overduidelijk al beslist, maar achter de nummer 1 is het erg spannend. Zonder Max is er een spannende strijd tussen Sergio Pérez, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Drie coureurs van drie verschillende teams. Dat is precies wat de fans graag willen.”

