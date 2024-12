De vierde wereldtitel van zijn zoon voelde ook voor Jos Verstappen anders dan de vorige. Van grenzeloze euforie was dit keer geen sprake. De wisselende prestaties en de politiek achter de schermen hadden hun weerslag op de dynamiek binnen het team en daarmee op de auto. FORMULE 1 Magazine had een exclusief en openhartig interview met Jos Verstappen. “Het was absoluut op momenten moeilijk overal mee om te gaan”

– Jos, om te beginnen: hoe heb je het seizoen beleefd?

“Ja, spannend uiteraard. Het is een heel ander jaar geworden dan mensen aan het begin dachten, maar ik heb al vrij snel aangegeven dat het niet de goede kant opging, ook qua prestaties op de baan. Ik voelde het aankomen. Ik kon er verder niets aan veranderen vanaf de zijlijn. Het lag buiten mijn handbereik, maar het was natuurlijk voor iedereen zichtbaar.”

– Dit jaar is best een groot contrast in vergelijking met het verloop van het vorige seizoen. Ook qua beleving voor jou, lijkt me. Vorig seizoen was het voor jou waarschijnlijker relaxter om met de nodige afstand toe te kijken?

“Absoluut. Nu zat ik me op sommige momenten op te vreten. Er gebeurden gewoon dingen waarbij je zag dat het qua prestaties de verkeerde kant op ging. En dan was het soms best moeilijk om niet de telefoon te pakken en diegene op te bellen. Dus ja, het was absoluut op momenten moeilijk overal mee om te gaan. We hebben leukere seizoenen gekend waarin Max kampioen is geworden.”

– In zekere zin was dit seizoen voor Max als coureur misschien juist wel leuker. Immers, hij moest meer weerstand overwinnen.

“Je bent als coureur altijd afhankelijk van de auto die je krijgt. Max heeft er harder voor moeten werken, dat is zeker waar. Aan de andere kant waren de weekenden natuurlijk ook zwaarder voor hem, zeker ten opzichte van een extreem succesvol jaar als 2023. Zowel op als naast de baan was het een pittig jaar. En een leerzaam jaar? Je ziet gewoon heel veel dingen fout gaan. Is dat leerzaam? Mwah, voor ons niet zo.”

Jos Verstappen: ‘Max heeft zichzelf goed onder controle’

– Hoe vind je dat Max met alles is omgegaan?

“Heel knap eigenlijk. Hij heeft zichzelf goed onder controle en is gewoon heel stabiel in dat opzicht. Hij trekt zich ook weinig aan van wat er over hem wordt gezegd en geschreven. Hij hoort en ziet het allemaal wel, maar het raakt hem niet. Hij wordt natuurlijk ook constant bevraagd op allerlei zaken en moet dus ook wel weten wat er speelt. Maar ik denk dat Max daar altijd heel goed mee omgaat. Hij staat er goed in en is mentaal enorm sterk.”

– Stel, jij had in zijn schoenen gestaan. Jij lijkt me meer een type dat…

“Ik geef Max altijd mijn mening, hoe ik tegen dingen aankijk. Maar eigenlijk hoef ik dat niet eens te doen, we denken toch wel redelijk hetzelfde. Max is niet veel anders dan ik, hoe we over dingen denken. Alleen is hij netter, rustiger en wat meer gebalanceerd.”

“Max is gelukkig uitgesproken en zegt wat hij vindt. Dat vind ik mooi. En ik vind het knap in deze sport. Kijk om je heen, niet iedereen doet dat. Veel coureurs draaien om de hete brij heen en zeggen niet wat ze denken. Max is een open boek.”

– Hoe kijk jij aan tegen vriendschappen in de paddock? Het is dit seizoen veel gegaan over de vriendschap tussen Max en Lando Norris in het licht van hun rivaliteit. Na hun clash in Oostenrijk zeiden ze nog: onze vriendschap blijft intact. Maar kan dat, naarmate de rivaliteit intenser wordt?

“Het wordt lastiger, lijkt me. Het ging natuurlijk wel lange tijd om de wereldtitel die op het spel stond. Max weet dat het zo is, hij staat daar ook redelijk makkelijk in. Hij kent goed de scheidslijn tussen de onderlinge relatie naast en op de baan. Daar is hij heel volwassen in.”

Jos en Max Verstappen met teambaas Christian Horner (Getty Images)

Jos Verstappen: ‘Ik had geen vrienden in Formule 1’

– Bestaat vriendschap überhaupt in de paddock?

“Als ik kijk naar mijn tijd in de Formule 1: ik had geen vrienden. In ieder geval niet op een manier dat ik daarna nog contact met ze hield. Helemaal niet zelfs. Mijn vrienden kies ik zelf. Ik heb wel de indruk dat de meeste jongens die nu op de grid staan buiten de baan wel goed met elkaar omgaan trouwens. De meesten kennen elkaar ook al heel lang, vanuit het karten. Er is een stuk of tien jongens met wie hij altijd gekart heeft. Dus ze zitten wat dichter bij elkaar, maar iedereen heeft wel gewoon z’n eigen leven en doet zijn eigen ding. Alleen, Max is wel een sociale jongen naast de baan en doet tegen iedereen wel aardig en normaal. In mijn tijd waren die onderlinge verhoudingen tussen coureurs toch wel anders.”

– Was het moeilijk voor Max om in een seizoen als dit om zijn eigen team binnen Red Bull bijeen te houden?

“Je hebt het dan vooral over de engineers met wie hij al langer werkt. Dat blijft hetzelfde. Max trekt zich weinig van randzaken aan. Hij is daar heel makkelijk in en maakt zich er ook absoluut niet druk over. Totdat de performance er niet meer is en dan komt-ie. Dan hoor je hem wel. En zo moet het ook.”

