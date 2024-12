De vierde wereldtitel van zijn zoon voelde ook voor Jos Verstappen anders dan de vorige. Van grenzeloze euforie was dit keer geen sprake. De wisselende prestaties en de politiek achter de schermen hadden hun weerslag op de dynamiek binnen het team en daarmee op de auto. FORMULE 1 Magazine had een exclusief en openhartig interview met Jos Verstappen. “Hoe het team was, zo is het natuurlijk niet meer.”

Onderstaand interview verscheen eerder in de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine. Vandaag deel 3 (slot) van het exclusieve interview met Jos Verstappen.

– Jos, ook afgelopen seizoen ging het weer veelvuldig over de toekomst van Max bij Red Bull, ondanks een doorlopend contract tot en met 2028. Kun je iets over zijn toekomstplannen zeggen?

“Veel hangt ook af van wat er hier bij Red Bull allemaal gebeurt. Kijk, als ze het volgend jaar weer voor elkaar krijgen en we rijden vooraan mee, dan blijft Max gewoon..”

“Ik heb wel het idee dat het goed zit, nog altijd. En dat men er absoluut mee wil doorgaan. Ik geloof niet dat men denkt aan stoppen. Het feit dat ze hun eigen motor gaan ontwikkelen vanaf 2026 geeft ook al aan hoe ze erin staat. Dan verbind je je voor de langere termijn. Zo’n giga-investering doe je niet voor een paar jaar. Voor Red Bull is de Formule 1 de ultieme marketingmachine.”

– Alles is te koop, toch?

“Haha, ja, maar zo’n investering doe je niet als je niet zeker van je zaak bent.”

– Enig idee hoe het hele traject van Red Bull Powertrains loopt?

“Ik hoor er eigenlijk weinig meer over. Het programma loopt en loopt in lijn der verwachtingen. Niemand weet hoe goed de motor en auto echt zullen zijn in 2026. Daar kom je pas achter als-ie daadwerkelijk op de baan staat.”

Jos Verstappen: ‘Dat is het mooie van de sport’

– Is het in de regel niet zo dat je bij de intrede van een nieuw reglement je als coureur beter af bent bij een fabrieksteam?

“Nou, iedereen maakt zijn eigen auto. Kijk nu naar McLaren en Mercedes? Ben je dan beter af met een Mercedes-motor? Nou, op dit moment niet. Maar dat is natuurlijk ook exact de competitie waar je in zit. Dat is ook het mooie van de sport, dat je ook gewoon de foute beslissingen kunt nemen. En dat is in de Formule 1 nooit anders geweest.”

– Even iets anders, dit was Max’ tiende jaar in de Formule 1. Ben je een beetje nostalgisch ingesteld?

“Helemaal niet.”

– Denk je nog wel eens terug aan zijn eerste jaar in de Formule 1?

“Eigenlijk niet. Ik kan me er eigenlijk weinig meer van herinneren. Toen was hij een ventje, een puber, beetje slungelachtig. Hij liet wel meteen zien waar hij toe in staat was. Dat heeft hij goed gedaan.”

– En hij gaf meteen zijn grenzen aan als het nodig was, zoals met de befaamde ‘No’ in Singapore, toen hij de stalorder negeerde om zijn teamgenoot Carlos Sainz voorbij te laten gaan.

“Dat was ook gewoon een belachelijk verzoek. Als je daar eenmaal aan begint… Hier weten ze ook dat dat niet gaat. We hebben het ook een jaar geleden in Brazilië meegemaakt, dat die vraag kwam. Max had er voor de reis naar Brazilië al over gehad en ze zouden het niet gaan vragen. En ineens kwam toch die vraag over de boordradio. Max reageerde toen ook heel helder. Hij laat geen ruimte voor twijfel, ook op dit vlak niet.”

Jos en Max Verstappen in de paddock van São Paulo (Getty Images)

– Lando Norris ging dit seizoen in Hongarije nog wel een keer van het gas af om Oscar Piastri voorbij te laten.

“Daar zullen ze later wel spijt van gehad hebben. Maar het is moeilijk daar iets over te zeggen, omdat je niet weet wat er allemaal speelt in dat team, hoe het met contracten zit en welke afspraken zijn gemaakt. Maar als ik het vertaal naar Max, denk ik dat hij wel moeite gehad zou hebben om zijn teamgenoot voorbij te laten gaan. Maar iedereen is anders en moet reageren op de manier die bij hem past.”

– Even iets anders, terugkijkend op hoe het seizoen verlopen is, waar ben je dan het meest trots op bij Max?

“Hoe positief hij is gebleven. Op en naast de baan. En ook hoe hij met het team omgaat. Ik vind het waanzinnig hoe hij altijd maar is blijven gaan. Hij verslapte niet, geen seconde. Heel mooi! En hij is dus altijd heel positief gebleven.”

– Dat klinkt niet meteen als spiegelbeeld van zijn vader?

“Haha, niet helemaal. Maar Max zit natuurlijk ook in een andere situatie dan ik destijds als coureur. Max vecht om een wereldtitel, zover heb ik het nooit geschopt. Ik ben inderdaad wat lichter ontvlambaar. Maar vergis je niet, bij Max duurt het wat langer. Maar wat ik al zei, als hij ontvlamt, dan is het ook meteen fel.”

Jos Verstappen: ‘Max kan compleet afschakelen’

“Maar over het algemeen is Max heel stabiel. Hij gaat na een raceweekend naar huis en kan compleet afschakelen. Dat is een bijzondere kwaliteit. Want daardoor komt hij altijd weer positief terug bij het team.”

– Is het gevoel van jullie richting Red Bull gaandeweg het seizoen veranderd?

“Hoe het team was, zo is het natuurlijk niet meer, nadat er enkele oudgedienden een carrièreswitch gemaakt hebben. Dat maakt de dynamiek voor mij wel iets anders. Ik merk het aan mezelf, ik ben tegenwoordig liever met rallysport bezig dan dat ik de intensieve Formule 1-kalender nareis. Kijk, ik wil het beste voor Max. Als ik ga, ga ik voor Max. Ik kom om hem te steunen, om een praatje te maken en gewoon te laten zien dat ik er voor hem ben.”

– Vind je het sowieso leuker om thuis te zijn? Je hebt het rallyrijden, maar je bent bijvoorbeeld ook opa nu.

“Klopt en daarnaast ben ik ook vader. Iedereen heeft zijn eigen leven, maar we zien elkaar allemaal best veel en dat is gewoon fijn. Een fijne omgeving thuis is zeker zo belangrijk.”

