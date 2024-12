Het 2024 van Carlos Sainz stond vooral in het teken van zijn vertrek bij Ferrari. De Spanjaard moet bij de Italiaanse renstal plaatsmaken voor Lewis Hamilton, en zelfs zijn indrukwekkende overwinningen in Australië en Mexico konden daar geen verandering in brengen. In Melbourne pakte Sainz de zege slechts twee weken nadat hij met spoed een operatie onderging voor een blindedarmontsteking. Zoals hierboven te zien is, was ook de Spaanse coureur zelf enorm trots op deze bijzondere Australische overwinning.

Het jaar van Carlos Sainz in beeld:

Het jaar begon al met een flinke schok voor Carlos Sainz: in februari maakte Ferrari bekend de Spanjaard in 2025 te vervangen door Lewis Hamilton. Sainz nam meteen sportieve revanche door het eerste podium van het jaar voor de Scuderia te pakken. Tijdens de openingsrace in Bahrein eindigde hij als derde, achter Max Verstappen en Sergio Pérez (Motorsport Images).

Op de vrijdag in Jeddah werd de paddock opgeschrikt door nieuws vanuit het Ferrari-kamp. Carlos Sainz moest naar het ziekenhuis vanwege een blindedarmontsteking. De coureur moest met spoed een operatie ondergaan, en kon daardoor het verdere weekend in Saoedi-Arabië niet racen. Reservecoureur Oliver Bearman sprong in de SF-24 en reed meteen de punten in (Motorsport Images).

Nog geen drie weken later pakte Sainz de mooiste, en zeker de meest indrukwekkende, overwinning uit zijn carrière. In Melbourne, nog herstellende van zijn blindedarmoperatie, reed de Spanjaard naar de overwinning. “Het was een erg goede race. Ik voelde me erg goed, hoewel ik een beetje stijf ben”, reageerde Sainz na zijn heldentocht (Motorsport Images).

Het feest was voor Ferrari in Australië helemaal compleet, want Charles Leclerc pakte de tweede plaats. Sainz kwam een ruime twee seconden eerder over de finishlijn dan zijn Monegaskische teamgenoot, die volgend jaar wel bij Ferrari blijft (Motorsport Images).

In Japan was het, na de uitvalbeurt van Max Verstappen in Melbourne, weer business as usual, en eindigde Sainz wederom op het podium achter de twee Red Bull-coureurs. De Spanjaard kwam uiteindelijk in heel 2024 negen keer op het podium terecht (Motorsport Images).

Het was niet alleen maar een jaar vol hoogtepunten voor Sainz. Tijdens de Grand Prix van Canada viel de Spanjaard voor het eerst uit. In ronde 52 van de race raakte hij een natte kerbstone en spinde. Sainz raakte vervolgens Alexander Albon, voor wie de Grand Prix toen ook voorbij was, en zijn Ferrari liep schade op die leidde tot zijn uitval (Motorsport Images).

Ook de Grand Prix van Azerbeidzjan was er eentje om snel te vergeten voor Sainz. In de slotfase van de race probeerde Sergio Pérez om de Spanjaard in te halen, maar de twee raakten elkaar. Vervolgens kwamen de coureurs samen in de muur terecht. “Wat is er gebeurd?”, is het eerste wat de verwarde Sainz vroeg via de boordradio (Motorsport Images).

In Mexico-Stad pakte Sainz zijn tweede, en voorlopig laatste voor Ferrari, overwinning van 2024. De Spanjaard vertrok van polepositie, en verloor alleen in de beginfase de leiding nog even aan Max Verstappen. In ronde negen haalde de coureur echter zijn Red Bull-rivaal alweer in, en reed vervolgens naar de zege. McLarens Lando Norris werd tweede, en Sainz besloot na de race het feestje van zijn voormalig teamgenoot even te verstoren (Motorsport Images).

Het is even wennen: Carlos Sainz in het blauw in plaats van het Ferrari-rood. De Madrileen reed in Abu Dhabi zijn laatste race als Scuderia-coureur, en mocht na het weekend gelijk in de Williams plaatsnemen voor de post-season testdagen. Volgend jaar gaan we zien hoe Sainz het vergaat bij zijn nieuwe werkgever (Motorsport Images).

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)