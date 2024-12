Wat een jaar! Charles Leclerc schrijft geschiedenis door als eerste Monegask de Grand Prix van Monaco te winnen. Maar daar stopt het nog niet voor de Ferrari-coureur. Hij zorgt voor een groot feest bij de tifosi door de Grand Prix van Italië op zijn naam te schrijven (zie foto boven). Bekijk hieronder negen andere afbeeldingen die de hoogtepunten van zijn seizoen weergeven.

Het jaar van Charles Leclerc in beeld:

Een frisse duik in de haven van Monaco na de overwinning van zijn thuisrace. Samen met teambaas Frédéric Vasseur viert Leclerc een feestje in het water. (Getty Images)

Eén van de laatste 1-2’tjes van Ferrari met Carlos Sainz. Leclerc viert hier de overwinning van zijn teamgenoot in Australië, het lijkt een sterkte start van het seizoen. (Getty Images)

Een knappe inhaalrace van Charles Leclerc. De Monegask start de GP van Abu Dhabi achteraan in het veld maar weet nog naar het podium te rijden. Het bleek alleen niet genoeg voor de constructeurstitel. (Getty Images)

Een podiumplek voor Leclerc op Imola. Een feestje voor de tifosi! Hij grijpt de derde plek en staat dan tweede in het coureurskampioenschap. (Motorsport Images)

Een onderonsje met zijn nieuwe teamgenoot volgend jaar. (Getty Images)

Een speciale livery voor een speciale Grand Prix. En dit ook nog eens verzilveren met een overwinning. Het zal één groot feest bij Ferrari geweest zijn. (Getty Images)

Gesteund op iedere plek in de wereld. De tifosi, en Leclerc fans, zijn overal. Deze fans wachten de Monegask op tijdens de Grand Prix van Australië. (Motorsport Images)

Nog een overwinning die Leclerc aan dit hoofdstuk kan toevoegen. De Monegask wint de Grand Prix van de Verenigde Staten. (Getty Images)

Een podiumplaats om het seizoen mee af te sluiten. Tweede in het constructeurskampioenschap en derde in het WK voor coureurs. En volgend jaar wordt vast alleen maar beter. (Getty Images)

