Het Formule 1-seizoen van 2024 zal niet in de boeken gaan als één van de hoogtepunten in de carrière van Fernando Alonso. Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat Aston Martin achterop was geraakt en moeite had om aansluiting te vinden bij de topteams. Ondanks zijn ervaring en vechtlust, bleef succes uit voor de Spaanse veteraan. Zonder podiumplaatsen en met slechts een negende plek in het kampioenschap, eindigde het seizoen anders dan gehoopt. De frustratie gedurende het seizoen was duidelijk zichtbaar bij de ervaren coureur, zeker na de race in Austin. Na een gevecht met rookie Liam Lawson, vond er een verhit onderonsje plaats tussen beide coureurs (zie foto boven).

Het jaar van Fernando Alonso in beeld:

Volgens hem misschien wel één van zijn beste weekenden ooit. De Spanjaard kwam tijdens de GP van Japan uiteindelijk als zesde over de finish, maar gaf na de race een opmerkelijke reactie. “Ik denk dat dit een van mijn beste races was, of een van mijn beste weekenden. Alles klopte dit weekend.” (Getty Images)

Een mooie vlag van fans tijdens de Grand Prix van Hongarije. (Aston Martin Images)

Een beetje ontspanning en humor moet kunnen, toch? Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van China in de garage bij Aston Martin. (Motorsport Images)

Een mijlpaal tijdens de Grand Prix van Mexico. Alonso startte voor de vierhonderdste keer een race in de Formule 1. Helaas haalde hij, dit keer, de finish niet. (Motorsport Images)

Het was een nietszeggende race voor de Spanjaard in Brazilië. Maar de boordradio in de slotfase van de race is iets wat zeker niet mag ontbreken in zijn jaar. Ondanks de pijn in zijn rug, reed Alonso de race uit voor zijn engineers. (Getty Images)

“Een anonieme race”, zei de Aston Martin-coureur na afloop van de Grand Prix van Italië. Opnieuw net buiten de punten. (Getty Images)

Fernando Alonso op zijn gebruikelijke step richting de paddock in Melbourne. (Getty Images)

Vol goede moed, met de eerste punten op zak en een grote lach op het gezicht, klaar voor het tweede race weekend van het seizoen. (Getty Images)

Het seizoen afgesloten in Abu Dhabi met twee extra punten. Aston Martin wordt uiteindelijk vijfde in het constructeurskampioenschap. (Getty Images)

