Mede dankzij overwinningen in Oostenrijk en Austin bleef George Russell afgelopen seizoen zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton voor. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Ferrari. Grote vraag voor komend seizoen is vooral of Russell de druk van kopman aankan en of hij genoeg lering heeft getrokken uit zijn jarenlange samenwerking met Hamilton. De laatste heeft hem in ieder geval voorgelezen uit zijn eigen biografie (foto boven).

Bekijk ook de beelden van andere coureurs in Het jaar van!

Het Jaar van George Russell in beeld:

George Russell en Max Verstappen zijn meteen na de kwalificatie voor de GP van Qatar nog wel ‘on speaking terms’. Dat verandert na een bezoekje aan de FIA-stewards, waar de Brit zijn Nederlandse concurrent (volgens Max Verstappen) oncollegiaal een straf probeert aan te smeren (Getty Images)

George Russell stijgt tot grote hoogte, maar anders dan bedoeld. Hij wordt uit zijn Mercedes getild na zijn crash tijdens de GP van Australië (Getty Images)

George Russell viert zijn overwinning tijdens de GP van Oostenrijk (Getty Images)

Ook op de baan is het prijs voor George Russell. Regelmatig neemt hij zijn vriendin Carmen Montero Mundt mee naar de paddock, zoals hier in Abu Dhabi (Getty Images)

George Russell concentreert zich vlak voor een race (Getty Images)

George Russell lest zijn dorst in Qatar, terwijl zijn rivaal en landgenoot Lando Norris dorstig toekijkt (Getty Images)

George Russell in een close duel met zijn teamgenoot en leermeester Lewis Hamilton (Getty Images)

Een artistieke foto van George Russell in actie tijdens de GP van Abu Dhabi (Getty Images)

Dat was het dan! De laatste teamfoto van Lewis Hamilton en George Russell als teamgenoten van Mercedes, genomen bij de slotrace in Abu Dhabi (Getty Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)