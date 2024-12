Wat een jaar! Twee overwinningen en een droomcontract bij Ferrari. Als je het zo bekijkt mag Lewis Hamilton niet klagen over 2024. Het absolute hoogtepunt op de baan is voor de zevenvoudig wereldkampioen de overwinning op Silverstone (zie foto boven). Hij vestigt hiermee ook gelijk een record, want niet eerder won een coureur negen maal op hetzelfde circuit. Bekijk hieronder negen andere afbeeldingen die de hoogtepunten van zijn seizoen weergeven.

Het jaar van Lewis Hamilton in beeld:

Nog voor het seizoen begint, staat de F1-wereld op haar kop: Lewis Hamilton verlaat eind dit jaar Mercedes en stapt over naar Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur heeft al vele successen behaalt met de Brit in de juniorklassen en wil dit herhalen in de koningsklasse van de autosport. (Motorsport Images)

De tifosi kijken reikhalzend uit naar de komst van Hamilton, zoals hier op Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Gaat de Brit bij Ferrari zijn achtste titel halen? (Getty Images)

Met de derde plaats in Barcelona tijdens de Spaanse Grand Prix heeft Lewis Hamilton in 18 achtereenvolgende seizoenen op het podium gestaan en tevens ook in elk seizoen waaraan hij deelnam, een record! (Mercedes-Benz)

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben het met elkaar aan de stok in de slotfase van de spectaculaire GP van Hongarije. In de strijd om de laatste podiumplaats trekt de Brit uiteindelijk aan het langste eind. (Motorsport Images)

George Russell wordt in België na een spannend duel om de zege gediskwalificeerd omdat zijn auto te licht is bevonden. Lewis Hamilton krijgt hierdoor de winst in de schoot geworpen. (Motorsport Images)

Lewis Hamilton, uitgeroepen tot ereburger van Brazilië, stapt in het weekend van de Braziliaanse Grand Prix in de McLaren MP4/5B van Ayrton Senna. Een emotioneel moment voor de Brit die Senna nog altijd als zijn allergrootste voorbeeld beschouwt. (Motorsport Images)

George Russell wint de Grand Prix van Las Vegas, maar misschien nog wel indrukwekkender is de opmars van zijn teamgenoot. Lewis Hamilton rijdt namelijk van P10 naar een tweede plaats. (Mercedes-Benz)

Hamilton rijdt in de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn allerlaatste race voor Mercedes. Na twaalf jaar komt er een einde aan een tijdperk. (Mercedes-Benz)

Ter ere van zijn afscheid bij Mercedes, mag Hamilton op het circuit van Silverstone nog een paar rondjes rijden in de bolides waarmee hij zoveel successen boekte. Na vierentachtig overwinningen en zes wereldkampioenschappen scheiden hun wegen. (Instagram @mercedesamgf1)

