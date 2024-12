Wat een jaar! Max Verstappen pakte voor de vierde keer op rij de wereldtitel, en reed ondertussen ook nog even acht keer naar de overwinning. Wat Verstappens prestatie dit jaar nog indrukwekkender maakt, is dat hij dit deed terwijl hij vocht met de kuren van de RB20. Ook legde naaste titelrivaal Lando Norris meerdere keren het vuur aan de schenen van de Nederlander. Het maakte uiteindelijk niet uit voor Verstappen, die in Brazilië zelfs zijn misschien wel mooiste race ooit reed. De Limburger was zelf in ieder geval heel blij met deze zege, zoals op de afbeelding hierboven te zien is.

Het jaar van Max Verstappen in beeld:

Een goed begin is het halve werk! Max Verstappen begon 2024 op dezelfde manier waarop hij 2023 eindigde: winnend. Hij pakte de overwinning tijdens de GP Bahrein, en eindigde samen met teamgenoot Sergio Pérez op het podium (Motorsport Images).

Twee jaar na zijn laatste uitvalbeurt in Australië, was het dit jaar in Melbourne helaas weer raak voor Verstappen. Al in de eerste rondes van de race kwam er rook uit de RB20, en de Red Bull-coureur had geen andere keuze dan in ronde vier al zijn race te beëindigen (Motorsport Images).

Maar Verstappen is niet een coureur om bij de pakken neer te gaan zitten, en sloeg tijdens de volgende Grand Prix al terug. De Nederlander won met een voorsprong van een ruime twaalf seconden op teamgenoot Sergio Pérez de Japanse race (Motorsport Images).

Verstappen won na het feest op Suzuka vier van de volgende zes races, met als laatste in die reeks de Grand Prix van Spanje. Het circuit waar Verstappen zijn allereerste Grand Prix-zege pakte, zou ook voor lange tijd zijn voorlopig laatste overwinning worden… (Motorsport Images).

Lange tijd ging het goed tussen 2024-titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris, tot aan de Grand Prix van Oostenrijk. De twee vochten al een aantal rondes op het scherpst van de snede met elkaar, maar in ronde 64 ging het mis. De coureurs raakten elkaar, en gaven zo George Russell de kans om er met de zege vandoor te gaan (Motorsport Images).

Ook tijdens de Hongaarse Grand Prix ging het mis voor Verstappen, die tijdens deze race oude rivaal Lewis Hamilton tegenkwam. Voor de Nederlander pakte de ontmoeting minder voordelig uit dan voor de Brit. Verstappen vloog letterlijk de baan af en kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats (Motorsport Images).

Rondom de zomerstop was het dieptepunt voor Verstappens bolide, de RB20. De Nederlander noemde de auto in Monza zelfs een ‘monster’. Verstappen won daardoor ook niet zijn thuisrace, de Dutch GP, en moest genoegen nemen met plek twee (Motosport Images).

Ondanks de aanhoudende kuren van de RB20 kon Verstappen toch boven zijn materiaal uitstijgen. In Las Vegas klaarde hij de klus: hij werd voor de vierde keer wereldkampioen (Red Bull Content Pool)

Verstappens laatste overwinning van het jaar was in Qatar. Zus Victoria Verstappen en moeder Sophie Kumpen juichten de kampioen toe vanaf de zijlijn. Of Verstappen in 2025 weer de titel pakt? Wie weet. De coureur heeft in ieder geval al laten zien niet het beste materiaal nodig te hebben om de klus te klaren (Red Bull Content Pool).

