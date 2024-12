Het seizoen (en ook zijn F1-carrière) eindigt in een domper voor Pérez. Al in de beginfase van de Grand Prix van Abu Dhabi moet de Mexicaan zijn RB20 aan de kant zetten (zie foto boven). Hij wordt uiteindelijk achtste in het wereldkampioenschap. Bekijk hieronder nog negen andere beelden met de hoogte- en dieptepunten van zijn F1-seizoen.

Een mooie start van het seizoen. Sergio Pérez wordt tweede in de Grand Prix van Bahrein. Ook de tweede race eindigt de Mexicaan op het podium. Het lijkt opnieuw een spannende strijd te worden tussen beide teamgenoten, maar niets is minder waar. (Getty Images)

Een goede race eindigt in een domper voor Pérez. Hier nog in gevecht met Carlos Sainz voor positie, maar later samen met de Spanjaard in de muur. (Motorsport Images)

Opnieuw een podiumplaats voor Pérez. De Mexicaan wordt derde in de Grand Prix van China, zijn teamgenoot Max Verstappen pakt de overwinning. Het blijft feest voor Red Bull in de eerste fase van het seizoen. (Getty Images)

Een domper voor de Mexicaan. In de eerste ronde komt Pérez in aanraking met beide Haas-coureurs, hij komt daardoor hard in de muur terecht. (Getty Images)

Een mooi gevecht met rookie Liam Lawson tijdens de GP van São Paulo. De Australiër rijdt vanaf volgend jaar in de Red Bull. Zou de Mexicaan het hier al hebben geweten? (Getty Images)

Een onderonsje met teambaas Christian Horner voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix. Het heeft niet veel geholpen uiteindelijk. Pérez wordt namelijk laatste in zijn thuisrace. (Getty Images)

De sprintrace tijdens de Grand Prix van Qatar. De Mexicaan start vanuit de pitstraat met Franco Colapinto achter zich. Dat blijft niet lang zo, bij de start weet de Argentijn Pérez al in te halen. Het lijkt wel alsof de Red Bull niet op zit te letten. Wat een fiasco. (Getty Images)

Een mooi moment voor Sergio Pérez. Tijdens de parade gaat de coureur langs met de Mexicaanse vlag. (Getty Images)

Gefocust op een goede prestatie. Helaas ging het Pérez minder goed af in de race. Hij reed in de Grand Prix van België van een tweede naar een zevende plaats. (Getty Images)

