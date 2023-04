Het is de nachtmerrie van elke teambaas: je beide coureurs die elkaar van de baan rijden. In 2018 gebeurt dat in Bakoe bij Red Bull als Max Verstappen en Daniel Ricciardo op elkaar knallen. Het blijkt een breekpunt in de carrière van de Australiër.

Om de titel strijden is er voor Red Bull in 2018 (weer) niet bij, al in de beginfase van het seizoen wordt duidelijk dat Verstappen en Ricciardo met hun auto tekort schieten ten opzichte van concurrenten Mercedes en Ferrari. De Nederlander en de Australiër vechten dan ook vooral om de ereplaatsen, met heel soms een overwinning.

Zo zegeviert Ricciardo bijvoorbeeld tijdens de race in China, voorafgaand aan die in Bakoe. Het is op dat moment al een publiek geheim dat Verstappen binnen en buiten het team wordt gezien als de man voor de toekomst, een bijna zekere wereldkampioen. Ricciardo merkt de veranderende verhoudingen naar eigen zeggen ook tijdens de race in Bakoe en in de nasleep van de crash.

‘Evenveel schuld’

“Het team stelde na afloop dat we beide evenveel schuld hadden. Maar ik denk dat de leiding zelf diep van binnen ook wel wist dat het hun fout was en die van Max. Dat zat me allemaal niet lekker”, aldus Ricciardo in Australische media, een jaar na de crash, zo’n tien ronden voor de finish. Het betekent voor beide rijders een abrupt einde aan de race. Verstappen ligt op dat moment vierde, Ricciardo zit hem op de hielen. “We waren flink in gevecht. Ik zat er toen op te wachten dat het team zou zeggen dat we van positie moesten wisselen.”

Dat gebeurt echter niet. De Australiër probeert vervolgens op het rechte stuk aan de binnenkant voorbij te gaan aan de Nederlander, maar die verdedigt met verve. “Twee keer onder het remmen”, concludeert zijn teamgenoot later. Ze vliegen er samen af, einde race. Volgens Ricciardo ligt dat aan Verstappen én het team. “Toen ik Max raakte, had ik echt zoiets van: ‘Het is jullie eigen schuld’.”

VIDEO: de crash van Verstappen en Ricciardo in Bakoe

Red Bull wil er niks van weten. Het team houdt beide coureurs verantwoordelijk en geeft het duo een uitbrander. Ook volgt er later een bezoek van Verstappen en Ricciardo aan de fabriek in Milton Keynes om excuses te maken aan alle duizend medewerkers.

Vertrek naar Renault

De Australiër vertrekt na het seizoen bij Red Bull en tekent een contract bij Renault. Ricciardo stelt in 2019 dat het incident in Bakoe invloed had op dat besluit. “Ik heb er moeite mee gehad om het los te laten, die hele race en de nasleep. Het speelde een rol in mijn beslissing om te vertrekken, na ‘Bakoe’ voelde het geen moment meer hetzelfde.”

Een vraag die naar eigen zeggen destijds lang bij hem bleef hangen, is hoe het zou zijn geweest als het andersom was. “Wat als ik voor Max had gereden, ik twee keer tijdens het remmen van mijn lijn was gegaan en hij me van achteren had geraakt? Zou het team het dan op dezelfde manier hebben aangepakt?”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

We zullen het nooit weten. De verhoudingen tussen de twee zijn er niet door verslechterd, het duo kan het nog altijd prima met elkaar vinden. Ondertussen is Ricciardo na een mislukt avontuur bij McLaren teruggekeerd bij Red Bull als reservecoureur: tijd heelt alle wonden. Maar op dat moment, in 2018, werd de frustratie in Azerbeidzjan een breekpunt. “Misschien was de liefde er toen gewoon niet meer.”

