Christian Horner heeft de eerste plaagstoten uitgedeeld aan de concurrentie in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Red Bull-teambaas werd gevraagd naar zijn voorbeschouwing voor komend jaar en legde daarin even wat extra druk op zijn rivalen.

Het is niet ongebruikelijk dat teams hun eigen prestaties een beetje proberen te verhullen in aanloop naar het nieuwe seizoen. In de jaren dat Mercedes oppermachtig was, gebeurde het ieder jaar opnieuw dat Toto Wolff of Lewis Hamilton vooraf hun twijfels uitten of het wel weer zou lukken om zo’n goede prestatie te leveren. Het lijkt erop dat Red Bull datzelfde spel nu gaat spelen.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Tegen Sky Sports zegt teambaas Christian Horner namelijk dat hij de concurrentie een flinke inhaalslag ziet maken. “Wij zitten waarschijnlijk al aan het plafond van de ontwikkelingen. We gaan er dus volledig vanuit dat Ferrari of Mercedes, of misschien zelfs Aston Martin, een sterke uitdager zal zijn.”

“McLaren had natuurlijk ook een erg sterke tweede helft van het seizoen”, vervolgt Horner zijn analyse. “Op sommige momenten waren zij onze grootste concurrent. Zij hebben hun team nu versterkt. Rob Marshall zal een grote aanwinst zijn, al gaat het natuurlijk niet om één persoon. Er zitten zeven of achthonderd mensen in zo’n team, en die moeten allemaal goed samenwerken. Maar met Lando en Oscar achter het stuur kunnen zij echt wel een factor zijn volgend jaar.”

Toch kan Horner het ook niet laten om alvast een beetje psychologische spelletjes te gaan spelen. In het verleden deed hij dat vooral graag met Toto Wolff en Mercedes, nu richt hij zijn pijlen echter op Ferrari. “Ferrari is een heel ander soort team, een echt nationaal team. Daardoor ligt er meer druk op hen. De Italiaanse media zijn genadeloos en bekritiseren alles. De verwachtingen zijn erg hoog gespannen. Fred Vasseur is erg competent en Ferrari is een grote speler in F1. De verwachtingen zijn hoog voor hen komend seizoen.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2024 mee in te luiden: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!