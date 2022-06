Geen tijd om te rusten. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe is de Formule 1 inmiddels onderweg naar Montreal, waar komend weekend voor het eerst sinds 2019 de Canadese GP wordt verreden. Hoe het weer er daar uitziet?

In tegenstelling tot afgelopen weekend in Bakoe, kon het weleens gaan regenen in Canada. Vooral op zaterdag tijdens de kwalificatie is er kans op neerslag, maar zoals het nu naar uitziet verwacht Weerplaza een droge race op zondag.

Natte vrijdag en zaterdag?

Vrijdag wordt de warmste dag van het raceweekend. Het kwik kan tijdens de eerste en tweede vrije training oplopen naar 25 graden. In de loop van de dag neemt de kans op buien wel wat toe, mogelijk zelfs onweersbuien.

Tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Canada?

De zaterdag kenmerkt zich door lagere temperaturen, veel bewolking en kans op regen. Als het droog is kan zo’n 17 graden worden, maar bij regen is het slechts een graad of 13. Het is nog niet te zeggen of het ook echt tijdens de kwalificatie gaat regenen, maar de kans daarop is groot.

Droge zondag

In tegenstelling tot vrijdag en zaterdag wordt zondag hoogstwaarschijnlijk een geheel droge dag. Tijdens de race is ongeveer 18 tot 19 graden.