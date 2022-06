Het is raceweek, komend weekend vindt in Bakoe de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats. De stad aan de boorden van de Kaspische Zee presenteert zich graag als mondaine, toeristische badplaats. Aan het weer zal het dit weekend zeker niet liggen.

De kans op regen is volgens Weerplaza nihil. Het blijft het hele weekend droog, zonnig en warm met een kleine kans (van 10 procent) regen op zaterdag. Wel moeten de coureurs vooral op vrijdag rekening houden met een onstuimige en verraderlijke en wind, die niet alleen op het lange rechte stuk langs de boulevard voor hinder kan zorgen, maar ook in het smalle gedeelte tussen de gebouwen uit onverwachte hoeken kan komen.

Op vrijdag en zaterdag tikt de thermometer 25 graden aan, maar de kwalificatie op zaterdag vindt plaats tegen het einde van de dag (vanaf 18:00 uur Azerbeidzjan-tijd, 16:00 uur in Nederland) en dat betekent dat het alweer wat is afgekoeld.

Tijdschema Azerbeidzjan: Waartoe is Mercedes op de hogesnelheidsbaan in staat?

De race op zondag vindt dan weer plaats onder totaal andere omstandigheden. Ten eerste is het op de racedag met 27 graden nog iets warmer dan vrijdag en zaterdag. Daarbij komt dat de race om 13:00 uur Nederlandse tijd (15:00 uur in Bakoe) begint, zo’n beetje het warmste deel van de dag. De wind op zondag is het meest matig, windkracht 4.