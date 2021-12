Oud-Formule 1-coureur Damon Hill roept de FIA op om voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi een straf te bepalen voor het geval dat titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton crashen in de titelbeslissende race.

Hamilton en Verstappen staan op gelijke hoogte met alleen nog de race in Abu Dhabi te gaan. De twee hebben dit seizoen hard gevochten om de zeges, maar nu komt het op die allerlaatste race aan. De spanning is om te snijden, maar gevreesd wordt ook voor het doemscenario dat de twee met elkaar in botsing komen op het Yas Marina Circuit. In dat geval zou Verstappen kampioen worden omdat hij dit seizoen meer zeges heeft gepakt, maar oud-Formule 1-coureur Damon Hill roept de FIA op om nu al duidelijkheid te verschaffen over een eventuele straf in dit scenario.

“We hebben in 1997 gezien dat alle punten van Michael Schumacher afgepakt werden”, zei Hill, doelend op de race in Jerez, waar Jacques Villeneuve uiteindelijk wereldkampioen zou worden. Schumacher stuurde opzettelijk in op de Canadees en werd dat seizoen gediskwalificeerd. “De FIA zou de teams en coureurs vooraf duidelijk moeten maken wat zij waarschijnlijk gaan doen als er een botsing plaatsvindt. Pakken ze dan punten af? Wat wordt de straf?”, aldus de wereldkampioen van 1996.

Lees ook: Column Sirotkin: ‘Verstappen bereid het risico te nemen, Hamilton steeds uitgedaagd’

Hill is onder de indruk van Verstappen, die ‘compromisloos’ racet. “Hij is zeer bekwaam en zeer briljant, het is opwindend om naar te kijken”, oordeelt de Sky Sports-analist. “Lewis, die daar nu mee om moet zien te gaan, is zeer voorzichtig. Hij is niet geïntimideerd door hem, maar hij is erg op zijn hoede voor Max, waarschijnlijk terecht. Hij moest heel sterk verdedigen met Max. Het is niet Lewis’ stijl, maar Max’ stijl en Max pusht iedereen tot de limiet. Het gaat hier om de wereldtitel, beide coureurs willen die dolgraag winnen en er zullen altijd tranen zijn”, besluit Hill.