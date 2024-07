De snelste zijn in de kwalificatie was een opsteker voor Max Verstappen en zelfs met een gridstraf zijn er vanaf P11 zondag kansen op een stunt in de Grand Prix van België. Twee van de zaken die hem kunnen helpen in de jacht op een goed resultaat zijn de achtervleugel en het nieuwe asfalt op het circuit Spa-Francorchamps. “Maar laten we eerst zorgen dat we de schade kunnen beperken.”

Verstappen maakte zaterdag in het regenachtige België indruk tijdens de kwalificatie. De pole moest hij door de reeds bekende gridstraf afstaan, maar het optreden geeft de burger moed voor de race op zondag. “Zoals de afgelopen twee jaar zal het niet zijn”, stelt hij, verwijzend naar de manier waarop hij in 2022 vanaf P14 en in 2023 vanaf P6 naar een overwinning reed.

“McLaren verslaan wordt sowieso al lastig, puur op snelheid. En als je dan ook nog eens verder naar achteren staat, is dat helemaal niet ideaal. Dus laten we hopen dat we met de Ferrari’s en Mercedessen kunnen vechten en de schade beperkt kunnen houden.”

‘Zorgt voor grip’

Dat is dus doel één. Wanneer de race dan geslaagd is? Dat hangt van volgens hem niet af van een specifieke klassering. “De race is geslaagd als we goede punten kunnen scoren.”

De achtervleugel en het nieuwe asfalt kunnen Verstappen daar bij helpen, en wie weet zelfs bij een stunt van grotere orde. Verstappen probeerde in de vrije trainingen op vrijdag verschillende achtervleugels uit. En koos uiteindelijk voor eentje met meer downforce. “Omdat die het beste aanvoelde.” Hij denkt daar snel mee te kunnen zijn. “Uiteindelijk hoop ik vooral goed te zijn op de banden, dat is namelijk waarmee je mensen kunt inhalen.”

Dan is er nog het nieuwe asfalt. Verstappen is er zeer over te spreken: “Het zorgt voor veel grip. De graining zal toenemen, voor iedereen. Maar voor het rijgedrag is het echt wel heel veel beter.”

Hoewel hij zich dus allerminst rijk rekent en eerst maar eens zoveel mogelijk de schade op McLaren wil beperken, is in de soms knotsgekke races in Spa niks uit te sluiten. En dus ook een stunt van Verstappen niet.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)