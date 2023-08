Daniel Ricciardo tijdens de tweede vrije training in Zandvoort een middenhandsbeentje. De Australiër moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en zal de rest van het weekend vervangen worden door Liam Lawson. Maar hoe lang duurt het voordat we Ricciardo weer terugzien in de auto?

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is er vaak een speciale behandeling van drie tot vier weken nodig bij een breuk van een middenhandsbeentje. Het Martiniziekenhuis in Groningen en het OLVG in Amsterdam voegen daar nog aan toe dat het totale herstel ongeveer zes weken duurt. In Formule 1-termen betekent dit dat Ricciardo niet alleen de race in Nederland moet missen, maar ook die van Monza (3 september), Singapore (17 september), Japan (24 september) en mogelijk zelfs de Grand Prix van Qatar (7 oktober).

Dat gaat echter uit van een standaard herstel waarbij de patiënt het rustig aan zal doen. Formule 1-coureurs zijn vaak al sneller weer in actie dan de gemiddelde persoon. In 2020 was Lewis Hamilton al snel weer terug op de baan na zijn besmetting met COVID, ook al had de Mercedes-coureur toen nog zichtbaar moeite met zijn ademhaling en zijn energie. Fernando Alonso brak vorig jaar al vroeg in het seizoen botten in zijn handen. De Spanjaard bleef stug doorrijden en kwam pas aan volledig herstel toe in de zomerstop. Dit seizoen nog leek het er even op dat Lance Stroll niet deel kon nemen aan de openingsrace toen ook hij verwondingen aan zijn handen en polsen opliep. Dankzij een spoedbehandeling kon Stroll gewoon aan de start verschijnen bij de eerste race.

Dezelfde arts als Stroll

De vergelijking met Stroll is misschien nog wel de meest treffende. Naar verluidt probeert Red Bull namelijk dezelfde arts te regelen voor Ricciardo als Stroll behandelde. Dokter Xavier Mir is een bekende naam uit de MotoGP. De arts zorgde er begin dit jaar voor dat Stroll binnen twee weken weer fit genoeg was om achter het stuur van zijn Aston Martin te kruipen. De Canadees reed toen wel met een gebroken pols en gebroken teen, maar de medische controles keurden hem volledig goed. Mocht dokter Mir datzelfde staaltje medische magie opnieuw uit kunnen halen, dan zou Ricciardo dus slechts twee races hoeven te missen.

