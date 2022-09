Alpine neemt voor zowel Fernando Alonso als Esteban Ocon een nieuwe vloer mee naar Singapore en Japan. Deze moet zorgen voor een ‘enorme stap vooruit’ op aerodynamisch vlak en zou ervoor moeten zorgen dat Alpine ’terugkeert op de plek waar we horen te staan’.

Na de Grand Prix van Italië kondigde Alpine’s sportief directeur Alan Permane al aan dat er een nieuwe update aan de A522 zou komen in Singapore. “We nemen een nieuwe vloer mee, het is een enorme stap vooruit op aerodynamisch vlak en dat brengt ons terug op de plek waar we horen te staan”, was Permane zeker van zijn zaak.

Die belofte zorgt voor optimisme bij Fernando Alonso, die in Italië uitviel. “Het hele team heeft hard gewerkt aan dit nieuwe upgradepakket”, zegt de Spanjaard. “Ik ben benieuwd wat het ons oplevert.”

Het gaat volgens technisch directeur Pat Fry niet om zeer zichtbare updates. “We nemen een geheel nieuwe vloer mee voor beide auto’s dit weekend. Deze zullen ook meegaan naar Japan voor de volgende race”, legt Fry uit. “Visueel is het niet heel anders dan de vorige versie, aangezien de meeste ontwikkelingen onderin te vinden zijn. Het zou ons een redelijke stap in performance moeten bieden.”

Alpine heeft momenteel de vierde plaats bij de constructeurs in handen, waarmee het al één positie verder is dan vorig jaar. Toen moest de Franse renstal het afleggen tegen McLaren, nu moet het Britse team de jacht openen. Het verschil tussen de twee teams bedraagt achttien punten. Waar veel teams zich al op 2023 richten, blijft Alpine zich ook dit seizoen nog bezighouden met ontwikkelingen.

“We hebben de afgelopen races een aantal zeer sterke ontwikkelingen aan de auto gehad”, benadrukt Fry. “En die hebben allemaal gewerkt zoals verwacht. We hebben dit seizoen nog meer updates te brengen voordat we eind oktober in Austin beginnen af te bouwen.”

Foto: Motorsport Images