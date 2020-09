Honda: ‘Hoe beter we presteren, des te groter de kans dat we doorgaan in de F1’

Red Bulls motorpartner Honda heeft zich voor 2021 aan de Formule 1 verbonden, maar de verdere toekomst van de Japanse fabrikant in de koningsklasse ligt nog open. Wat ervoor nodig is om het bestuur te overtuigen door te gaan? Topprestaties.

Daar draait Masashi Yamamoto, managing director van Honda’s Formule 1-programma, niet omheen in gesprek met Formula1.com. “Hoe beter we presteren, des te groter de kans dat we doorgaan in de Formule 1.”

Volgens Yamamoto is de relatie tussen Honda’s motorafdeling en het bestuur van de automaker goed, met Formula1.com dat meldt dat er de komende maanden verder wordt gekeken naar Honda’s Formule 1-toekomst na 2021. “Ik sta in direct contact met de CEO en het bestuur”, vertelt Yamamoto, die aangeeft voor elke race contact te hebben. “Ze steunen ons zeker. Ze willen dat we winnen.”

Wat in ieder geval geen kwaad kan, is dat de kosten voor de motorontwikkeling flink beperkt zijn in de Formule 1. Honda noemde de kosten van het Formule 1-programma eerder immers ‘doorslaggevend’ in de afweging om zich voor 2021 aan de sport te committeren.

Gevraagd wat er nodig is om Honda ook na 2021 in de Formule 1 te houden, moet Yamamoto wel even nadenken. Maar uiteindelijk laat zijn antwoord weinig ruimte voor twijfel: “Kampioen worden.”

