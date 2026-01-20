Motorfabrikant Honda presenteerde op dinsdag vol trots de nieuwe motor voor het 2026-seizoen. De Japanse fabrikant levert dit jaar voor het eerst de krachtbronnen aan Aston Martin, maar is nog voorzichtig optimistisch betreffende de kansen van de Britse renstal om aan de top mee te doen. ‘Het kan zijn dat we het nog moeilijk gaan krijgen’, legt Honda-topman Koji Watanabe uit, over het nieuwe uitdagende technische reglement voor 2026.

Honda slaat in 2026 voor het eerst officieel de handen ineen met Aston Martin. De Britse renstal rijdt dan met de RA626H, de gloednieuwe motor van de Japanse motorfabrikant voor de aankomende reglementscyclus. Tijdens het onthullingsevenement van Honda in Tokio op dinsdag was er echter niet alleen maar ruimte voor optimisme. Honda-topman Koji Watanabe tempert alvast de verwachtingen voor de kansen van Aston Martin in 2026.

“Wanneer we gaan racen, zijn we natuurlijk vastbesloten om te winnen”, vertelt Watanabe, tijdens de lancering in Tokio. “De regels voor 2026 zijn technisch gezien echter een enorme uitdaging, en misschien zullen we het moeilijk krijgen.” Net als onder meer Max Verstappen tast de topman nog in het duister betreffende de verhoudingen tussen de teams aankomend seizoen. “In dit stadium, voordat er tests op het circuit zijn uitgevoerd, weten we niet hoe groot de achterstand op onze rivalen is, dus we zullen moeten afwachten tot de tests beginnen. Op de lange termijn streven we ernaar om mee te dingen naar het kampioenschap.”

Interne verbrandingsmotor

Honda is momenteel vooral bezorgd over de interne verbrandingsmotor. “De elektrificatie verloopt volgens plan”, vertelt Tetsushi Kakuda, Honda’s F1-projectleider, aan Motorsport. “Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor de verbrandingsmotor. Uiteindelijk hangt veel af van de beschikbare ontwikkelingstijd. Als we daar rekening mee houden, zijn we van mening dat we alles hebben gedaan wat we konden.” De eerste testdagen, en daarmee het moment van de waarheid voor Honda, vinden eind januari in Barcelona plaats.

