Met dat Fernando Alonso heeft bijgetekend bij Aston Martin, krijgt de coureur ook weer te maken met motorleverancier Honda. Vanaf 2026 is het Japanse bedrijf verantwoordelijk voor de krachtbron van Aston. Naar verluidt werd Honda nauw betrokken bij de keuze voor Alonso, ondanks de stormachtige relatie die de Spanjaard in het verleden met de Japanners heeft gehad.

Honda leverde tussen 2015 en 2017 de krachtbron voor het team van McLaren. De motoren bleken hopeloos langzaam, iets wat Fernando Alonso – toen nog actief bij het team uit Woking – maar al te graag liet merken. In 2015 riep hij nota bene tijdens de Japanse GP dat zijn Honda-motor wel een “GP2-engine” leek. Toch is Koji Watanabe – de grote baas bij de Honda Racing Corporation – positief over de toekomstige samenwerking.

“Ik kijk er heel erg naar uit om in 2026 weer samen te racen voor overwinningen”, zei Watanabe tegen Autosport. Hij benadrukte dat het moeizame verleden met Alonso geen roet in het eten zal gooien. “Het (2015 tot 2017, red.) was een bijzonder frustrerende periode in onze geschiedenis en er waren momenten waarop onze relatie gespannen was. Maar we zijn juist sterker geworden door die frustratie te overwinnen.”

Betrokken bij Aston Martin

Ondanks dat Honda nu nog actief is bij Red Bull, zijn de Japanners al druk bezig met de voorbereidingen voor 2026. Zo wordt de motorleverancier actief betrokken bij de keuze voor de Aston Martin-coureurs. “We hebben al veel meningen uitgewisseld”, legde Watanabe uit. “We waren het er over eens dat Alonso een topcoureur is en Aston Martin heeft ons gevraagd of het problematisch zou zijn voor Honda als zij het contract van Alonso zouden verlengen.”

Watanabe heeft de afgelopen jaren genoten van de Spaanse coureur en legde Aston Martin geen strobreed in de weg om hem een nieuw contract aan te bieden. “Fernando is zeer toegewijd en daardoor ook heel rechtdoorzee”, besloot de Japanner. “Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Dit keer wil ik zeker samen kunnen lachen.”

