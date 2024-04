Na een stormvloed aan transfergeruchten laat Fernando Alonso zowel Mercedes als Red Bull links liggen. De coureur maakte donderdag bekend dat hij zijn contract met Aston Martin verlengt, hij staat zeker tot en met 2026 op de grid. Na de bekendmaking stond een enthousiaste Alonso de pers te woord. “Dit team is ongelofelijk ambitieus, daar wil ik een onderdeel van zijn.”

LEES OOK: Deal is rond: Fernando Alonso blijft tot minimaal 2026 bij Aston Martin

Met een glimlach van oor tot oor maakte Fernando Alonso bekend dat hij zijn contract met Aston Martin voor minstens twee jaar heeft verlengd. Mercedes en Red Bull vissen daardoor naast het net, beide zouden grote interesse hebben getoond in een deal met Alonso. Bij Mercedes zou hij zelfs op Toto Wolffs shortlist hebben gestaan om Lewis Hamilton te vervangen. Waarom zette de coureur dan tóch weer een handtekening bij Aston Martin?

Natuurlijk wil Alonso niet teveel kwijt over de gesprekken met Mercedes en Red Bull. Een brede grijns verraadt wel dat hij zeker met de concurrentie heeft kunnen sparren. Uiteindelijk zwichtte de tweevoudig wereldkampioen voor het toekomstperspectief dat Aston Martin hem kon bieden. Hij is ervan overtuigd dat er mooie dingen aankomen voor het team uit Silverstone.

“Natuurlijk wilde ik eerst kijken of we competitief zijn”, legde hij uit. “Als we niet vooruit komen, dan was ik ergens anders gaan kijken.” Tot dusver is Alonso tevreden over de progressie die het team maakt. “We staan misschien nog niet op het podium, maar ik ben blij met hoe het gaat, we zitten heel dicht op de beste teams. Aston Martin is gewoon ongelofelijk ambitieus en daar wil ik een onderdeel van zijn.” Dat het team straks gebruik maakt van Honda-motoren was geen deal-breaker, ondanks de moeizame jaren die hij beleefde bij McLaren-Honda. “Ik heb veel respect voor dat bedrijf”, zei hij streng. “Ze domineren nu de sport.”

‘Klaar om nog wat jaren op te offeren’

Even rees de vraag of Alonso misschien zou pensioneren na 2024. De inmiddels 42-jarige coureur geeft toe dat hij de autosport nog niet vaarwel wil zwaaien, maar wel moeite heeft met de druk van Formule 1. “Ik wilde eerst kijken of ik de drukke periode aan het begin van het seizoen door kon komen”, zei hij eerlijk. Nu dat gelukt is, kan de Spanjaard lachend vertellen dat hij nog lang niet klaar is met F1.

“Ik ben klaar om nog wat jaren op te offeren”, grapte hij. “Ik kan me geen leven voorstellen waar ik niet achter het stuur zit. Pensioneren was geen optie. Ik leef voor de Formule 1. Ik hou van wat ik doe, ik kan nog niet achterover leunen en naar F1 kijken vanaf de bank.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)