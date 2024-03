Motorfabrikant Honda heeft een nieuwe divisie in het Verenigd Koninkrijk opgericht, alvast met het oog op de aangekondigde samenwerking met Aston Martin. Met ingang van 2026, wanneer het nieuwe motorreglement in de Formule 1 van kracht wordt, is het Japanse mark de motorleverancier van Aston Martin. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.

Honda Racing heeft nu dus de oprichting aangekondigd van Honda Racing Corporation UK Ltd. Dit bedrijf is opgezet om de voorbereiding en het onderhoud na F1-races van de Honda-motoren uit te voeren, terwijl het ook dient als logistiek knooppunt voor Honda’s Europese aanwezigheid. Het F1-team van Aston Martin is gevestigd in Silverstone. Het team van miljardair Lawrence Stroll en de coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso opende afgelopen jaar de nieuwe fabriek, op een steenworp afstand van het circuit.

De Red Bull-motoren van Honda worden momenteel in Japan gemaakt. Ook in 2026 zal Honda vanuit Japan blijven opereren, maar dan voor Aston Martin en dus met een ondersteuningspunt in Engeland. HRC-president Koji Watanabe wordt directeur van de nieuwe Britse vestiging, die vanaf de lente zal beginnen met het werven van ingenieurs, technici en stafleden’.

F1-alliantie krijgt mondiaal karakter

De F1-alliantie tussen Aston Martin en Honda wordt overigens een mondiale aangelegenheid, want ook de Amerikaanse tak van Honda zal betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe motoren voor 2026. Ook zullen Amerikaanse medewerkers bij F1-races aanwezig zijn. “Ons doel is om het merk HRC te versterken en het succes van onze raceactiviteiten te behouden. We geloven dat het verenigen van Honda Motorsports wereldwijd als één raceorganisatie daarbij zal helpen”, aldus Watanabe. “Onze racetechnici in de VS en Japan zullen samen sterker zijn.”

Red Bull gaat vanaf 2026 haar eigen motoren fabriceren (Red Bull Powertrains) en krijgt daarbij ondersteuning van Ford.

