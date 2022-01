Honda nam onlangs afscheid van de Formule 1, maar als het aan topman Masashi Yamamoto ligt zal de Japanse motorleverancier weer terugkeren in de sport.

Honda keerde in 2015 weer terug in de Formule 1 na een lange tijd van afwezigheid. Met McLaren ging het een project voor de lange termijn aan, maar de samenwerking zou van korte duur zijn. Na drie jaar van tegenvallende resultaten, waarbij de slechte betrouwbaarheid van de Honda-krachtbron een grote rol speelde, sloeg McLaren de handen ineen met Renault. Honda mocht vervolgens motoren leveren aan Toro Rosso, waarna ook Red Bull interesse kreeg in de krachtbronnen van het Japanse merk.

Met Red Bull kende Honda veel successen, met als hoogtepunt de wereldtitel van Max Verstappen vorig jaar. Het vertrek van Honda aan het einde van dat seizoen stond al lange tijd vast. Toch blijven de twee nog samenwerken. Red Bull zal de krachtbronnen zelf produceren, maar een groot deel van het Honda-personeel zal meegaan naar de nieuwe afdeling Red Bull Powertrains.

Voorlopig is er weer een einde gekomen aan het Honda-tijdperk in de Formule 1, maar als het aan topman Masashi Yamamoto ligt keert de motorleverancier in de toekomst weer terug voor een vijfde termijn. “Ik hoop en verwacht dat Honda zal terugkeren in de Formule 1”, zegt Yamamoto tegen F1.com. “Het hangt af van de jonge mensen binnen Honda die een passie voor de autosport hebben en of zij het senior management kunnen overtuigen om terug te keren. Maar de geschiedenis herhaalt zich, dus ik hoop dat het zal gebeuren”, aldus Yamamoto.

