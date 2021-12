Zelfs het meedoen om en uiteindelijk winnen van de rijderstitel met Max Verstappen en Red Bull, is voor Honda nooit reden geweest om haar beslissing zich eind 2021 terug te trekken te heroverwegen. Dat stelt topman Masashi Yamamoto.

Elf zeges en een rijderstitel: de oogst mag er eind 2021 zijn voor Honda, maar de Japanse fabrikant besloot in oktober 2020 al de stekker uit haar Formule 1-project te trekken en zelfs de recente successen hebben de automaker niet op andere gedachten kunnen brengen. “Hoewel we dit jaar goede resultaten hebben behaald, hebben we er nooit over gediscussieerd om toch in de Formule 1 te blijven”, bevestigt Yamamoto tegenover Motorsport-Total.

Dat de beslissing van hogerhand kwam en Honda’s ‘raceteam’ eigenlijk door wilde, daar heeft Yamamoto nooit een geheim van gemaakt. In interview met FORMULE 1 Magazine draaide hij daar eerder in 2021 ook niet omheen. Zodra de beslissing werd genomen, richtte Honda zich echter vol op 2021 en het construeren van een zo goed mogelijke motor voor Red Bull. Om die reden werden voor 2022 geplande concepten liefst met een jaar naar voren gehaald.

Leven na Honda

Hoewel de daadwerkelijke motor die in 2022 achterin de Red Bulls en AlphaTauri’s ligt niet langer zo zal heten, blijft het natuurlijk een Honda. 2022 wordt daarbij een overgangsjaar. Red Bull zal zich daarin voorbereiden om het runnen van deze motoren de komende jaren over te nemen van Honda. Daarnaast zet het de rest van haar eigen motorafdeling op poten om voor 2026 onder een nieuw reglement een eigen motor te bouwen.

Red Bull moet die 2026-motor zelf maken, zonder gebruik te maken van Honda’s data en kennis. Om de ex-Honda’s in de tussentijd in te zetten, krijgt Red Bull nog wel technische support van de Japanse fabrikant en toegang tot data. Hoewel Honda zich nu terugtrekt, sluit Yamamoto niet uit dat het in de toekomst terugkeert in de Formule 1. “Ik denk persoonlijk wel dat we Honda terugzien in de Formule 1”, aldus Yamamoto. Al zal dat niet in de nabije toekomst zijn.

