Masashi Yamamoto – de topman van Honda’s F1-programma – sluit niet uit dat de Japanse automaker in de toekomst terugkeert in de Formule 1, na haar exit eind dit jaar.

Dat Honda de Formule 1 eind dit seizoen verlaat en Red Bull daarna een eigen motorproject begint, mag bekend zijn. Het betekent voor Honda het einde van haar vierde Formule 1-tijdperk. De Japanse fabrikant heeft zo wel een bewezen track record van de Formule 1 betreden en weer verlaten. Met de exit eind 2022 is het dus ook niet zo dat het de deur definitief achter zich dicht en in het slot trekt.

“Ik denk persoonlijk wel dat Honda zal terugkeren in de Formule 1”, antwoordt Yamamoto op de vraag van FORMULE 1 Magazine. Al zal dat niet op korte termijn zijn. In de nabije toekomst, benadrukt hij, ligt Honda’s focus op haar project om als automaker CO2-neutraal te worden. “Als dat goed gaat”, verwacht Yamamoto, “zullen er zeker mensen binnen het bedrijf zijn die weer de Formule 1 in willen.” De liefde voor de sport is immers groot binnen het concern uit Tokio.

Lees ook: Waarom er een risico aan de nieuwe motorregels kleeft voor Red Bull

Yamamoto wil het echter nog niet te veel over de toekomst hebben. Ook niet wat betreft zijn eigen mogelijke rol binnen de transitie van Honda naar Red Bulls motorproject. “De focus ligt erop dit jaar kampioen te worden”, zegt hij over de campagne met Red Bull en Max Verstappen. Op persoonlijke titel vindt Yamamoto het wel jammer dat Honda zich eind 2021 terugtrekt, net nu het om titels kan vechten met Red Bull. Ook al begrijpt hij de beslissing van Honda.

Apart gevoel & mooi gebaar

Dat er volgend jaar een ‘naamloze’ Honda-motor achterin de Red Bulls en AlphaTauri’s ligt, waar Honda hard aan heeft gewerkt, geeft Yamamoto wel ‘een apart gevoel’. “Maar zoals gezegd, de focus ligt erop dit jaar kampioen te worden.” De relatie tussen Red Bull en Honda F1 is ‘heel close’, zegt hij. Dat Red Bull dit weekend met een speciale ‘Honda’-livery rijdt, vindt Yamamoto een mooi gebaar. “Het is vooral voor de fans, maar toont ook Red Bulls waardering voor ons.”

Lees ook: In beeld: de speciale afscheidslivery van Red Bull voor Honda

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je een uitgebreide analyse van Red Bulls eigen motorproject. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.