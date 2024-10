Honda verwacht niet dat de samenwerking met Adrian Newey bij Aston Martin altijd van een leien dakje zal gaan. De Japanse motorleverancier werkt vanaf 2026 samen met de Britse renstal, wanneer ook Newey zijn nieuwe baan bij Aston Martin is begonnen. Gebaseerd op hun eerdere samenwerking bij Red Bull denkt Honda wel dat er conflicten zullen ontstaan.

Aston Martin maakte begin september bekend dat meesterontwerper Adrian Newey overkomt van Red Bull. De Brit wordt bij de renstal herenigd met Honda, die vanaf 2026 de motoren levert aan Aston Martin. Honda leverde eerder vanaf 2019 de motoren aan Red Bull.

De Japanse leverancier is dus bekend met Newey, en daarom ook ‘voorbereid op wat conflicten’ met de Brit over hoe de Formule 1-reglementen voor 2026 het beste benaderd kunnen worden. “Ik heb eerder met Newey gewerkt en hij heeft een ongelooflijke passie voor het bouwen van snelle auto’s”, aldus Honda-president Koji Watanabe, tegenover Motorsport.com.

“Hoewel wij de motor bouwen en zij het chassis van de auto, zijn er momenten waarop onze visies niet altijd overeenkomen”, voorspelt de Japanner alvast. Watanabe baseert zijn voorspelling op de eerdere samenwerking met Newey bij Red Bull. “In zulke gevallen zijn er conflicten tussen wat het chassisteam wil en wat het motorteam wil, maar samen zijn we erin geslaagd om de beste auto ter wereld te maken.”

Vergelijkbare uitdaging bij Aston

Ondanks dat zowel Honda als Newey in 2026 in een nieuwe omgeving zal werken, verwacht de Japanse Honda-president wel vergelijkbare meningsverschillen. “Nu Newey bij Aston Martin werkt, verwacht ik dat er soortgelijke uitdagingen zullen ontstaan. Maar ik hoop dat dit ertoe zal leiden dat het Aston Martin Honda-team het beste ter wereld wordt. We zijn voorbereid op een aantal conflicten. Het is natuurlijk niet alleen met Newey”, besluit de Japanner.

