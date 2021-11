Dat Mercedes zoveel problemen met de interne verbrandingsmotor heeft, verbaast Honda-directeur Toyoharu Tanabe. De Japanner zegt ‘niet te kunnen geloven’ wat er aan de hand is bij hun concurrent, maar heeft goed nieuws voor zijn klanten Red Bull en AlphaTauri: “Wij hebben geen motorwissels op de planning staan.”

Mercedes heeft Lewis Hamilton voor de Grand Prix van Brazilië een nieuwe interne verbrandingsmotor gegeven, wat hem op een gridstraf van vijf plekken kwam te staan. Mercedes kampt dit seizoen met motorproblemen en heeft de krachtbron van Valtteri Bottas al meermaals moeten wisselen. Dat Mercedes zoveel problemen kent, had Honda niet verwacht.

“Ik ben zeer verrast dat zij hun interne verbrandingsmotor zo vaak wisselen”, zegt Honda’s Formule 1-directeur, Toyoharu Tanabe. “Eigenlijk kan ik niet geloven wat er aan de hand is en waarom het zo is. Maar vanuit het perspectief van een motorleverancier is het teleurstellend dat de coureur een straf krijgt voor een motorwissel. Dat spijt me voor Mercedes”, aldus de Japanner.

Lees ook: Mercedes verrast door slijtage motoren: ‘Zouden niet competitief zijn in Jeddah en Abu Dhabi’

Red Bull-teambaas Christian Horner liet al weten dat als alles normaal verloopt, er dit seizoen geen motorwissels meer nodig zijn voor zijn coureurs. Tanabe denkt dat ook AlphaTauri nog goed moet zitten tot het einde van het seizoen. “Niemand weet hoe de toekomst zal lopen, maar zolang er geen onverwachte crashes of uitvalbeurten zijn hebben wij geen plannen om onze vier coureurs een nieuwe krachtbron te geven”, aldus de Honda-directeur.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf ook al aan verrast te zijn door de problemen. “Iedere motor heeft dat, we hebben in het verleden gezien dat na 1000 kilometer er een aantal kilowatt minder wordt gegenereerd”, legde hij uit. “Maar dit jaar gaat het harder achteruit dan het gemiddeld van de afgelopen jaren. Als we met de oudere motor door zouden gaan, zouden we niet competitief in Jeddah en Abu Dhabi zijn”, aldus de Oostenrijker.