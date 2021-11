Het afnemende vermogen is de reden voor Mercedes om de verbrandingsmotor van Lewis Hamilton opnieuw te vervangen voor de Grand Prix van Brazilië. “We hebben slijtage op de motor, dat zal doorzetten tot het einde van het seizoen en de motor zal verder in kracht afnemen”, zo legt teambaas Toto Wolff uit.

Het vervangen van de motor kost Hamilton zondag vijf plekken op de grid en dat komt uiteraard niet goed uit in de kampioensstrijd. Toch had Toto Wolff geen andere keuze. “We hebben nog niet helder waar het door komt maar we zien dat het langzaamaan aan het afnemen is.”

Met de nieuwe motor heeft Hamilton nu twee krachtbronnen beschikbaar, samen met de motor die hij in Turkije in zijn poule opnam. “We hadden het ook in Saudi-Arabië kunnen doen maar tot die tijd zou de motor nog meer kracht verliezen. Op basis van onze simulaties hebben we besloten het hier te doen.”

Mercedes is verrast door de mate van slijtage op de motoren dit jaar: “Iedere motor heeft dat, we hebben in het verleden gezien dat na 1000 kilometer er een aantal kilowatt minder wordt gegenereerd. Maar dit jaar gaat het harder achteruit dan het gemiddeld van de afgelopen jaren. Als we met de oudere motor door zouden gaan, zouden we niet competitief in Jeddah en Abu Dhabi zijn.”

Over de sessie van eerder vandaag is Wolff gematigd tevreden. “We begonnen verkeerd aan het begin van training, de Red Bulls hebben aan het eind geen runs gedaan. Maar we hebben nog vermogen achter de hand, aan het eind van VT1 zag het er zeker niet slecht uit. Want let wel, we peinzen er niet over om deze race op te geven, in tegendeel. We weigeren op te geven.”

