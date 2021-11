De eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië is een prooi geworden voor Lewis Hamilton. De Brit was op het Autódromo José Carlos Pace ruim drie tienden sneller dan Max Verstappen. Sergio Pérez eindigde met de derde tijd.

Verstappen – getooid met een helm met een speciaal eerbetoon aan Brazilië – ging direct bij het vrijgeven van het circuit naar buiten. Dit weekend wordt voor de derde keer dit seizoen met het format van de sprintkwalificatie gewerkt en dat betekent dat direct na de eerste sessie al de kwalificatie volgt. Omdat het ook nog eens twee jaar geleden is dat er in São Paulo werd gereden en er wat buien boven het circuit hingen, was het meteen een drukte van belang.

Foto: Getty Images

Verstappen leek zijn wagen al snel goed afgesteld te hebben. De Red Bull-coureur klokte als eerste een snelle tijd en wist in het eerste kwart van de sessie steeds een paar tienden van die tijd af te snoepen. Nadat hij zijn visitekaartje had afgegeven ging Verstappen naar binnen om twintig minuten later op de een nieuw setje mediums naar buiten te komen.

Motorwissel en gridstraf

Sergio Pérez was Verstappen op de tijdenlijst inmiddels flink genaderd, maar het gat van de Nederlander naar Hamilton bedroeg nog steeds acht tienden van een seconde. Het team van Mercedes vond dit het geschikte moment om naar buiten te brengen dat de Brit dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor en dus een gridstraf van vijf plekken krijgt.

Met nog 25 minuten te gaan besloten Verstappen en Pérez over te stappen naar de kwalificatiemodus en de rode band eens te testen. Het leverde direct snellere tijden op voor beide Bulls die dicht bij elkaar lagen, maar de rest van het veld op minimaal vier tienden reden. Met nog tien minuten te gaan besloten ook Hamilton en Bottas het gaspedaal wat dieper in te trappen.

De Fin was de eerste die dicht bij de tijden van Verstappen en Pérez in de buurt kwam, maar met een minuut of acht te gaan was het opeens Hamilton die sneller was dan de twee Red Bulls. Het gat bedroeg nu ruim drie tienden in het voordeel van de Brit. Verstappen liet zich in de slotminuten ook nog even op de rode band zien, maar drong niet meer aan bij Hamilton die dus als snelste werd afgevlagd.

Zoals gezegd: de kwalificatie voor sprintrace van zaterdag vindt vanavond al plaats. Om precies te zijn om 20.00 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste vrije training van de Grand Prix van Brazilië