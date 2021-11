Sergio Pérez heeft tot grote euforie van vrijwel alles en iedereen op het Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad de derde vrije training als snelste afgesloten. Met een 1.17.024 troefde de Reb Bull-coureur zijn teamgenoot Max Verstappen met bijna twee tienden af. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kregen de deksel op de neus in de afsluitende training: 0.651 en 0.684 was het gat.

De openingsfase van de vrije training deed aan als een Mexicaanse siesta. Het ietwat ongeduldig wordende publiek moet 25 minuten wachten tot de sessie eigenlijk echt begon, tot dan toe moest het zich vermaken met een handjevol rondjes van Yuki Tsunoda en George Russell. De enige zorg die de coureurs hebben is het neergelegde cement in bocht 8 om wat gelekte olie te verhullen.

Eenmaal echt onderweg toonde laat onder andere Max Verstappen waarom hij zo lang wachtte met zijn eerste runs, zijn auto functioneert naar wens. In zijn tweede vliegende ronde zit hij meteen op het tempo van gisteren tijdens VT2. En net als gisteren moet Mercedes in de persoon van Valtteri Bottas bijna een halve tel toegeven op de Nederlander. Hamilton volgde daar nog zelfs op 2 tienden achter zijn teamgenoot.

Lewis Hamilton kon zijn oren niet geloven toen hij zijn achterstand op Red Bull doorkreeg. Foto: BSR Agency

De auto van de Nederlander lijkt aan het einde van de sessie, op het moment dat de laatste kwalificatiesimulaties startten, averij te hebben opgelopen. De monteurs hebben alle focus op de DRS-vleugel van de RB16B maar uiteindelijk kan Verstappen alsnog naar buiten voor een snelle run. Op dat moment heeft Sergio Pérez de tijd van Verstappen aangescherpt met 0.193, zelf kan Verstappen zich niet meer verbeteren: “Zo vreemd, ik heb gewoon even geen grip meer.”

Tekenend op dat moment is een woordenwisseling tussen Lewis Hamilton en zijn engineer Peter Bonnington. De Brit heeft zich nog weten te verbeteren en vraagt om een update van de tijdenlijst. “Je staat momenteel derde op 6,5 tienden van Pérez.” Hamilton herhaalt vertwijfeld de woorden van Bonnington: “6,5 tienden?!”. De kwalificatie volgt vanavond om 21.00 uur.