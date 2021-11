Bij Mercedes lijkt het vertrouwen weer wat terug te keren nu ze een ‘bepaald probleem’ met de krachtbron ‘lijken te hebben opgelost’. Teambaas Toto Wolff laat weten dat ze dit weekend in Mexico geen gridstraffen zullen pakken en hoopt dat het voor de rest van het seizoen ook niet meer nodig zal zijn.

Mercedes gaf enkele races geleden toe dat het wat betrouwbaarheidsproblemen had met de motor. Dat was goed te merken aan de hoeveelheid motorwissels die Valtteri Bottas voor zijn kiezen kreeg. In Monza moest hij achteraan starten vanwege een nieuwe krachtbron, maar ook in Rusland en de Verenigde Staten was een motorwissel noodzakelijk nadat er problemen aan het licht kwamen.

Het vertrouwen lijkt echter wat terug te keren bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff geeft namelijk aan dat ze een probleem hebben aangepakt. “Ik denk dat we ons sterker voelen over een bepaald probleem dat lijkt te zijn opgelost”, zegt Wolff in Mexico. Hij maakt meteen duidelijk dat er, als alles goed verloopt, dit weekend geen motorwissels plaats zullen vinden. Mercedes wil namelijk voorkomen dat ze opnieuw in de situatie komen zoals met Valtteri Bottas in de Verenigde Staten. De Fin moest daar vanuit het middenveld naar voren zien te komen, maar had veel moeite om een echte inhaalslag te maken en kwam slechts als zesde over de streep.

Lees ook: Wolff: ‘Gepraat over kampioenschapsdruk bullshit’

“Het is nooit het juiste om een straf te pakken omdat het vandaag de dag zo lastig is om in te halen”, legt Wolff uit. “Je zag maar dat Valtteri dominant was in Turkije, maar hij kwam vast te zitten in het verkeer met zijn straf in Austin. We besluiten gewoon of we een gridstraf moeten pakken of niet. Hier zullen we absoluut geen gridstraf pakken. Misschien hebben we dat ook niet eens nodig voor de rest van het seizoen. Dat is iets wat we momenteel bespreken”, aldus de Oostenrijker.

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.