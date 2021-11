Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de verhalen dat de kampioenschapsdruk bij het team nu meespeelt ‘bullshit’. De Oostenrijker geeft aan dat het bij de sport hoort dat niet alles perfect verloopt en benadrukt dat de mensen in de Formule 1 er om een reden zijn gekomen: “Als je het niet aankan, zou je hier niet terechtkomen.”

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn in een spannende titelstrijd verwikkeld. De Nederlander leidt het kampioenschap met twaalf punten verschil, maar met vijf races te gaan is nog niets beslist. De twee hoofdrolspelers hebben dit seizoen regelmatig vragen gekregen over de druk die zij nu ervaren in een van de spannendste seizoenen van de afgelopen jaren. Zo gaf Hamilton aan dat hij denkt dat de druk groter is voor Verstappen, maar de Nederlander zelf zei geen extra druk te ervaren.

Dat er zoveel gepraat wordt over de kampioenschapsdruk, is volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff overbodig. “De hele discussie over druk is allemaal bullshit”, zegt Wolff. “Je stapt in de auto zoals je dat je hele leven al doet. Je doet gewoon je best en soms maak je fouten, soms niet. Dat geldt ook voor het team. Je moet gewoon een goede auto hebben en opletten om op de juiste plek te staan.”

Lees ook: Horner hekelt uitspraak Wolff: ‘Niemand wil dat WK in de grindbak wordt beslist’

“Ik geloof in de mechanische prestaties en menselijke prestaties”, voegt Wolff toe. “Als je mentaal niet in staat bent om te presteren in de topklassen van de autosport, dan zou je de Formule 1 niet gehaald hebben. En dan zou je ook geen races gewonnen hebben. We hebben het hier over twee uitzonderlijke talenten. De een is een zevenvoudig wereldkampioen, de enige die ooit honderd zeges heeft behaald en de recordhouder wat betreft polepositions. Hij vecht tegen een jonge coureur die goed is. Dat is simpelweg het gevecht zoals die is”, aldus de Mercedes-teambaas.