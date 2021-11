Red Bull-teambaas Christian Horner noemt het ‘teleurstellend’ dat zijn Mercedes-tegenhanger Toto Wolff deze week aanhaalde dat hij het wel zou begrijpen als de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton net als vroeger tussen Ayrton Senna en Alain Prost met een botsing wordt beslist.

Hoewel Wolff hier zeker geen fan van is, vertelde hij The Daily Mail dat hij niet uitsluit dat degene die bij de finalerace in Abu Dhabi op kop ligt in het kampioenschap, ‘een Senna-Prost-scenario’ zal proberen uit te voeren. Verstappen en Hamilton hebben al gezegd dat ze niet denken dat het hier van komt. Zij willen de titelstrijd fair en op de juiste manier beslissen, met Horner die zich hierbij aansluit.

“Ik vond het teleurstellend om dat te lezen. Dat zoiets zou worden goedgekeurd”, reageert Horner op de uitspraak van Wolff dat hij het ‘wel zou begrijpen’. “We willen een fair gevecht”, benadrukt Horner. “Elke coureur wil de titel ook gewoon op de baan winnen. Als het ons lukt deze titel te winnen – en dat is een enorme opgave – willen we niet dat dit komt door een botsing tussen beide coureurs.”

“We hebben bovendien al genoeg botsingen gezien”, verwijst Horner naar de controversiële clashes tussen Hamilton en Verstappen op Silverstone en Monza. Horner ziet ze liever hard vechten zonder botsingen, zoals twee weken terug in Amerika. “Daar zagen we een geweldig gevecht tussen twee toppers op hun absolute top. Niemand wil dat het WK in de grindbak wordt beslist”, besluit Horner.

Respect, maar…

Wolff en Horner vangen elkaar dit jaar wel vaker vliegen af, maar er is zeker onderling respect, zegt Horner. “Hij heeft het goed gedaan met het team dat hij heeft geërfd”, deelt hij toch nog even een steekje uit. Serieuzer: “Mercedes is een geweldig team, heeft fantastische resultaten behaald. Maar dit is een competitie. Het zou maar saai zijn als wij zouden opgeven en zeggen dat Mercedes beter is.”

“We hebben zeven jaar moeten vechten om zover te komen en de strijd aan te kunnen met Mercedes”, memoreert Horner. “Dat kan nu, dus nu willen we winnen ook. Als dat zou lukken, zou dat onze grootste prestatie in de Formule 1 zijn.” Verliezen, zegt Horner, zou pijn doen. “Natuurlijk. Als dat geen pijn doet, kun je beter stoppen. Wie tevreden is met de tweede plek, zit in de verkeerde sport. Het gaat hier om winnen.”

