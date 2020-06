Hongarije krijgt een jaartje extra: contract voor GP verlengd tot en met 2027

De Grand Prix van Hongarije zal nog tenminste tot en met 2027 op de Formule 1-kalender staan, zo heeft de organisatie achter de race bevestigd.

De promotor van de race op de Hungaroring had al een contract op zak dat tot en met 2026 doorliep, maar hier is nog een jaar aan toegevoegd tijdens onderhandelingen om dit jaar een ‘spookrace’ zonder publiek te houden op de baan net buiten Boedapest. De Hongaarse Grand Prix is nummertje drie op de herziene Grand Prix-kalender van Liberty Media voor 2020, na de Oostenrijkse dubbel.

Volgens Hungaroring Sport-CEO Zsolt Gyulay zijn er uitvoerige gesprekken gehouden met Liberty Media over het organiseren van de race zonder publiek en wat daar tegenover staat. Een race achter gesloten deuren levert immers minder op, terwijl de ‘operationele kosten niet lager zijn’, volgens Gyulay.

“We hebben ons best gedaan er in deze lastige tijden een goede deal uit te slepen voor Hongarije en de sport. Nummers kan ik niet noemen, maar we betalen een fractie van wat we voor een race mét publiek betalen”, zegt Gyulay. Eén nummer wil hij overigens nog wel kwijt: “We zijn ook contractverlenging overeen gekomen, dus ons contract loopt nu een jaar langer door, tot en met 2027.”

In veel gevallen nemen de kosten voor het organiseren van een Grand Prix daarbij volgens goed Formule 1-gebruik jaarlijks toe, maar volgens Gyulya is afgesproken dit te beperken. “Dus ik kan wel zeggen dat we verstandig geweest zijn en veel hebben bespaard”, toont hij zich tevreden.

