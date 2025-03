Liam Lawson zag zijn debuutrace in Melbourne in ronde 47 vervroegd tot een einde komen. De Nieuw-Zeelander spinde in de barrières en kon zijn eerste Grand Prix als Red Bull-coureur niet afmaken. Het maakt Lawson echter alleen maar ‘hongerig’ om nog beter zijn best te doen in Shanghai. ‘Max liet zien dat we in de juist richting gaan betreffende de afstelling van de auto’, is de coureur hoopvol.

Liam Lawson heeft een lastig eerste weekend in RB21 achter de rug. Nadat de Nieuw-Zeelander op de zaterdag niet verder dan Q1 kwam in de kwalificatie, kon hij een etmaal later de race niet afmaken. Teamgenoot Max Verstappen pakte ondertussen de tweede plaats. “Het was een erg lastig eerste weekend in de auto, en ik kan me niet herinneren wanneer ik eerder zo uitkeek om weer in te stappen”, focust Lawson zich nu liever op de GP China. “Ik wil gewoon een reset dit weekend.”

Het wordt voor de Nieuw-Zeelander de eerste keer dat hij op het Shanghai International Circuit mag racen, een ‘coole’, nieuwe ervaring voor Lawson. “Het sprintformat maakt het wel lastiger, want we krijgen bijna geen tijd om te oefenen. We moeten er daarom voor zorgen dat we alles uit de eerste vrije training kunnen halen.”

‘Hongerig’

Hoewel Lawson zijn eerste race voor Red Bull eindigde in de barrières, put de Nieuw-Zeelander wel goede hoop uit de prestaties van teamgenoot Max Verstappen. “Het tempo leek goed afgelopen weekend, en Max liet zien dat we in de juiste richting gaan betreffende de afstelling van de auto. Het weekend (in Melbourne, red.) heeft me alleen maar hongerig gemaakt om alles te geven in Shanghai.”

