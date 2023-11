De hoorzitting die Haas had aangevraagd over de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten is opgeschort tot en met donderdag. Donderdagmiddag zullen de stewards beslissen of Haas de zaak voldoende heeft bepleit.

Haas had een hoorzitting aangevraagd over de race in Austin enkele weken geleden. Het team vond namelijk dat verschillende coureurs zich niet aan de track limits hadden gehouden maar daar niet voor gestraft waren. Behalve Haas waren ook afgevaardigden van Williams, Aston Martin en Red Bull aanwezig bij de eerste hoorzitting vandaag.

De zaak wordt op donderdag verder afgehandeld, om 15:00 uur Nederlandse tijd. In een bericht schrijven de stewards dat zij de extra tijd gaan dan ook gebruiken om alle argumenten en het voorgelegde bewijs nog eens goed door te nemen. Daarna beslissen ze pas of Haas zijn zaak goed heeft voorgelegd. Beslissingen over vervolgstappen en het aanpassen van de uitslag worden ook donderdag pas genomen.

Voor meer informatie over de details van deze zaak, de mogelijke uitkomsten, en welke coureurs gevaar lopen, lees onze analyse van eerder vandaag.

