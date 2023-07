Red Bull-teambaas Christian Horner is teleurgesteld in Sergio Pérez. De crash van de Mexicaan in de vrije training zorgt ervoor dat het team hard moet werken om de auto rijklaar te krijgen voor de rest van het weekend.

Pérez stond bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije weer in de spotlight, en om volledig de verkeerde reden. De Mexicaan vloog al vroeg in de sessie van de baan en botste hard tegen de muur. Een slordige fout, en één waar zijn teambaas ook niet echt blij mee is.

“Het is natuurlijk erg frustrerend dat hij eraf ging”, zegt Horner tegen Sky Sports. Op dat moment stond de auto van Pérez nog op de baan. “We hebben de auto nog niet bekeken, maar hopelijk is de schade vooral aan de voorkant. Dat kunnen we hopelijk nog repareren voordat de volgende sessie begint. Het is jammer, hij had één wiel op het gras en maakte een fout bij het ingaan van bocht vijf. Ik ga het er met hem over hebben na de sessie. Hopelijk is hij niet te veel kwijtgeraakt, want in deze omstandigheden zullen de meeste mensen niet zoveel rondes kunnen rijden. Maar het is natuurlijk niet de beste manier om het weekend te beginnen.”

