Sergio Pérez wakkert onbedoeld de speculaties over zijn eigen toekomst verder aan. De Mexicaan van Red Bull ging al bij de start van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije (wederom) opzichtig in de fout. In zijn eerste vliegende ronde parkeerde hij zijn bolide in de bandenstapel met een rode vlag tot gevolg. In de pitbox schudde teambaas Christian Horner chagrijnig met zijn hoofd.

Het was een grove inschattingsfout van Pérez waardoor de sessie al moest worden onderbroken voordat deze goed en wel begonnen was. De teamgenoot van Max Verstappen belandde met zijn linkerbanden op het gras en gleed vervolgens hard de baan af, waarmee hij de monteurs van Red Bull met de nodige reparatiewerkzaamheden opzadelde. Bij terugkeer van Pérez in de garage kwam Red Bull-kopman Helmut Marko voor het oog van de tv-camera’s meteen verhaal halen bij de Mexicaan, die intern al langer onder druk staat door de aanhoudende tegenvallende resultaten.

Bekijk hier de beelden van de crash van Sergio Pérez

In de WK-stand bedraagt de achterstand van Pérez op Verstappen na tien races al 99 punten. Zelf gaf de coureur na de vorige race in Silverstone al aan dat hij zich moet richten op het veiligstellen van P2 in het kampioenschap en dat meer er niet meer in zit. Met Daniel Ricciardo terug aan het front, als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, voelt Pérez in ieder geval de hete adem in zijn nek. Max Verstappen gooide donderdag in Boedapest nog wat extra olie op het smeulende vuur door te stellen dat hij een hereniging met Ricciardo als teamgenoot in 2025 best ziet zitten, Het contract van Pérez loopt nog tot en met 2024, maar gezien de prestaties van de laatste maanden is het de vraag of hij het einde haalt.

Glibberen en glijden in Hongarije

Nadat de sessie op de korte en bochtige Hungaroring werd hervat, was het meteen gedaan met het droge weer. De regen zorgde voor de nodige glijpartijen op de baan, onder andere van Valtteri Bottas en Oscar Piastri. Het begon al snel harder te regen, waardoor de coureurskort daarna door de teams naar binnen werden geroepen. Opvallend was dat met nog 18 minuten op de klok geen enkele coureur een tijd had neergezet.

Vervolgens besloten een paar coureurs het er alsnog op te wagen. Met nog een dik kwartier op de klok van de eerste vrije training in Hongarije was het Valtteri Bottas die als eerste een volledige ronde afwerkte en een tijd (1.47,787) noteerde. Nadat ook Logan Sargeant en Alexander Albon hun lap hadden voltooid, kwam echter de rode vlag alweer tevoorschijn. Carlos Sainz spinde in zijn Ferrari zachtjes van de baan, maar kwam in zijn poging terug te keren op de baan vast te zitten op de overgang tussen het gras en het asfalt.

Snelste tijd voor Russell in eerste vrije training

De sessie kon na enkele minuten weer worden hervat, maar veel noemenswaardigs gebeurde er niet meer. De snelste tijd van de verregende sessie kwam uiteindelijk op naam van Mercedes-coureur George Russell, voor Oscar Piastri (McLaren en Lance Stroll (Aston Martin). Max Verstappen kwam in de slotminuten niet meer in actie.

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije

Uitslagen

