Sergio Pérez heeft toegegeven dat het kampioenschap winnen er waarschijnlijk niet meer in zit. Tijdens een tentoonstelling in Madrid sprak de Red Bull-coureur met het Spaanse AS en erkende hij dat hij zich nu op de tweede plek moet gaan richten.

Na een zeer sterke start van het seizoen, waarin Pérez twee van de eerste vier races wist te winnen, leek het erop dat de Mexicaan eindelijk een serieuze gooi naar de titel kon doen. Pérez zelf gaf ook meerdere malen aan dat hij zichzelf als titelkandidaat zag. In een seizoen waarin Red Bull tot nu toe elke race gewonnen heeft, is het ook niet zo gek dat Pérez zijn kansen schoon zag.

Inmiddels zijn we zes races verder. Zes races die allemaal door Max Verstappen zijn gewonnen. Zes races waarin Pérez slechts twee keer op het podium heeft gestaan en maar één keer door is gegaan naar Q3 in de kwalificatie. Doordat het achter de Red Bull steeds stuivertje wisselen is wie de sterkste uitdager is, wordt de tweede plek van Pérez nog niet echt bedreigd. Maar de achterstand op Verstappen is inmiddels gegroeid naar 99 punten. Zelfs als Pérez elke race nu zou winnen met de snelste ronde en Verstappen elke keer tweede wordt, dan nog zou Pérez niet genoeg punten halen om het kampioenschap te winnen.

Zelf erkent de Mexicaan die realiteit nu ook. “In de Formule 1 telt alleen je positie in Abu Dhabi. Maar ik sta niet door een wonder nu tweede in het kampioenschap. Ik heb races gewonnen. Ik heb een paar slechte races gehad, maar we hebben er nog genoeg te gaan. Het doel nu? Ongetwijfeld tweede worden in het kampioenschap. Voor de zomerstop aan wil ik twee goede resultaten behalen. Momenteel denk ik alleen maar aan de Grand Prix van Hongarije.”

